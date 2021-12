Wanda Nara y la fastuosa mesa navideña que disfrutará esta Nochebuena

Previsora como pocas, Wanda Nara desde que llegó a Buenos Aires no paró un minuto. Inauguró su local de cosméticos en el Shopping del Abasto, hizo la tapa de los personajes del año de la revista Gente, grabó un comercial de hamburguesas y visitó al niño pastelero al que le compró la torta que le había prometido, entre muchas otras cosas. Y como no podía ser de otra manera, este jueves comenzó con la ambientación de su casa de Santa Bárbara para pasar estas fiestas en familia y, fiel a su estilo, no dudó en mostrar el paso a paso. desde sus redes sociales.