A cinco años de salir de prisión, Giselle Rímolo tiene un nuevo negocio y ya enfrenta una denuncia

El emprendimiento, sin embargo, no tardó en traerle problemas. De acuerdo a lo expuesto en televisión, la vivienda se ofrecía a través de Marketplace y los valores rondaban cifras elevadas: “La alquila por entre 300 y 500 mil pesos el día, según la cantidad de gente”, precisó el panelista.

Además, salió a la luz un audio de Rímolo con una exempleada, donde admite las consecuencias del negocio y los conflictos con el barrio: “Los eventos dan pérdida y tuve muchas quejas de los vecinos, ayer hubo reunión vecinal y yo no quiero problemas con los vecinos”.

Las nuevas denuncias y tensiones vecinales vuelven a poner a Giselle Rímolo en una situación delicada, reavivando la polémica apenas unos años después de haber recuperado la libertad y cuando intentaba reconstruir su vida lejos del escándalo.

Cómo se descubrió el escándalo de Giselle Rímolo en torno a sus prácticas ilegales de la medicina

El 11 de julio de 2001, Telenoche Investiga puso al aire una de sus investigaciones más resonantes: los periodistas llegaron al consultorio de la presunta “gurú” de la medicina ubicado en Elcano al 2700, en Belgrano.

Mediante cámaras ocultas, lograron obtener imágenes de Giselle Rímolo diagnosticando a pacientes que se acercaban a su oficina después de enterarse de que había atendido a varios famosos.

Rímolo atendía sin título profesional en el Centro Integral de Estética Natural (Cidene), donde se jactaba de haber obtenido un método milagroso para adelgazar.

Pero toda la trama tomó otro tinte cuando el ciclo de El Trece reveló el caso de Liliana Díaz, una mujer de 41 años que se había atendido con Rímolo y murió a los 41 años después de haber tomado la medicación que la falsa médica le había recetado. En noviembre de 2002, Rímolo fue detenida en su departamento por ejercicio ilegal de la medicina y asociación ilícita.