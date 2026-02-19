Se filtraron los puntos más polémicos del contrato de los participantes de Gran Hermano, Generación Dorada

Y remarcó: “Reconozco y acepto que Kuarzo y el canal serán… -acá está la parte más especifica- los dueños exclusivos de los resultados y ganancias de los materiales con el derecho al registro de propiedad intelectual al uso y otorgamiento de permisos para que otros lo usen con cualquier finalidad”.

“Sin límite de tiempo y no encontrándose de dicha autorización solamente limitada a la República Argentina sin estar obligados Kuarzo y el canal a realizar ningún tipo de pago adicional”, continuó leyendo al aire sobre la extensión limítrofe que puedan a llegar a tomar las imágenes de la casa.

En ese sentido, Castelo remarcó que el incumplimiento de alguno de los puntos establecidos podría traer consecuencias para los participantes y serían ellos quienes deberían indemnizar a la empresa

“Lo que dice más arriba dice es que vos participante tenés que guardar estricta confidencialidad acerca de toda la información. Hay una indemnización que tenés que hacerle al programa si vos rompes", concluyó el comunicador sobre lo que será esta nueva temporada del famoso ciclo que celebra los años 25 del formato en Argentina.

Santiago del Moro dio detalles del comienzo de Gran Hermano y la primera nominación

Santiago del Moro reveló a través de sus historias de Instagram cuándo comenzarán los debates en Gran Hermano Generación Dorada y qué día los participantes comenzarán a nominar.

Desde las redes sociales, el conductor del reality no sólo ratificó la fecha de apertura de puertas de la famosa casa, sino también contó cuándo comenzarán los debates y cuándo será la primera vez que los participantes entren al confesionario para la instancia de nominación.

"Novedades de Gran Hermano. Lunes 23 (de febrero) debut, Gala (1era parte)", detalló Santiago del Moro sobre la imagen del ya famoso ojo que todo lo ve, que esta edición es de color dorado.

Y en una segunda línea anticipó que el "Martes 24" será la "2da parte" de la gala; al tiempo que el "Miércoles 25" de febrero, tendrá lugar no sólo la "1era Gala de nominación", sino también será el debut de esta temporada del polémico "debate" de los especialistas sobre el comportamiento, las estrategias y las actitudes de los participantes de Gran Herman.