Cinthia Fernández se hartó y criticó sin piedad a Moria Casán: "Es desagradable"

"Vamos a los hechos: le hago una pregunta simple de responder e Elba Marcovecchio: si o no. Vos me tenés que apoyar como conductora o a lo sumo respetar. Pero un conductor al aire boludear a una persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien...", siguió contundente.

En ese sentido, Cinthia Fernández bancó su aporte al aire en el programa: "En todos los cruces fui súper efectiva, mi laburo está bien hecho. Y no es de soberbia, a los números me remito. Un debate de 40 minutos en televisión no te lo dejan hacer si el número no garpa. Vas al Instagram del programa y son todos reels míoss con miles de comentarios. Yo por supueto estoy haciendo bien mi trabajo pero después las faltas de respeto y descalificaciones de la señora Moria Casán yo no las tengo por qué aguantar. Hoy no tengo ganas de que me falten el respeto como me lo faltaron constantemente desde esa nota".

Noticia en desarrollo

Embed

Cinthia Fernández se plantó ante Moria Casán y remarcó lo que más le molestó

Cinthia Fernández siguió su extenso descargo y dejó en claro su total malestar por la forma en que Moria Casán se dirigió hacia ella luego de la polémica entrevista al aire a Elba Marcovecchio.

La verdad que conmigo fue muy desagrable y no porque tenga más trayectoria o más nombre me tenga que bancar esta situación. A mí me han echado, me ha pasado todo y no vayas a hacer un juicio porque no trabajas más, te la tenés que bancar. Pero no, ya no más eso

Yo hice mi laburo bien y me vuelvo a mi casa: ¿por qué tengo que soportar esta falta de respeto? Así no se maneja un conductor, el significado de un conductor de un grupo

No tengo nada personal con Moria Casán, soy agradecida de los que me dan laburo y ella ha menifestado que me eligió, pero para qué me vas a elegir? Para tenerme como un puchinball y ser el hazmereír de todos? No, no lo elijo ser

Y escudarse en la palabra show y humor no, para mí esto es una falta de respeto. Todo es patético. No me va a callar nadie porque con respeto se pueden decir las cosas