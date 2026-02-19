El Indio Solari fue dado de alta tras su internación: cómo está su salud

Según información aportada por fuentes médicas al medio Infobae, el artista había ingresado a una clínica de la provincia de Buenos Aires tras una descompensación en su casa. Los estudios realizados arrojaron resultados normales, lo que permitió su pronta recuperación. "Ya se encuentra bien y recibió el alta médica”, precisaron.

Así, luego de horas de incertidumbre y una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, llegó la noticia más esperada por sus seguidores: el Indio Solari ya está en su hogar y fuera de peligro.

Indio Solari

¿Por qué Ángel de Brito tuvo que pedir disculpas públicas a la familia del Indio Solari?

Impacto y horas de gran preocupación es son las que se vivieron por varios minutos este jueves por el estado del Indio Solari luego de que trascendiera que el histórico referente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotahabría sido internado tras sufrir un ACV (Accidente Cerebrovascular). La versión fue compartida por Ángel de Brito y generó un verdadero cimbronazo en el mundo del rock, con miles de reacciones en redes sociales.

"Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV", informó a través de su cuenta de X (ex Twitter) el conductor de LAM (América TV) en medio de sus vacaciones en Brasil, deslizando entonces que el músico habría sido internado de urgencia el miércoles por la noche.

Al mismo tiempo, el periodista agregó que el músico de 77 años de edad se encontraba "bien atendido y acompañado por seres queridos". Así como también expresó su más profundo deseo para que Solari pueda superar el derrame cerebral. "Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional", concluyó.

Pero al cabo de un par de minutos, ante la enorme viralización del trascendido, fue la familia del músico la que salió a negar el accidente cerebrovascular de Solari y el mismo Ángel de Brito fue el primero en difundir la versión oficial y tuvo el noble gesto de pedir las disculpas correspondientes.

“La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años”, aclara Ari Lijalad, informó el periodista en un segundo posteo.

Así como también detalló lo sucedido: "Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotimia y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por sus enfermedad ya conocida".

Asimismo, en un tercer posteo, De Brito agregó el comunicado de la familia junto a las "disculpas públicas a sus seres queridos". Allí, el entorno del icónico músico argentino informó: "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado".

tw-angel-brito-acv-indio-solari

TW Ángel de Brito - disculpas acv Indio Solari