¡Escándalo! Karina Iavicoli apuntó con todo contra Costa e hizo un fuerte pedido
La tensión entre las panelistas dejó de ser un rumor y explotó en vivo. En plena emisión de Ángel Responde, Karina Iavícoli rompió el silencio y expresó su fuerte enojo por las declaraciones de Costa.
19 feb 2026, 11:01
En las últimas horas se desató la pelea menos pensada de Karina Iavícoli con Costa. Y fue la propia periodista quien se explayó en el programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live) sobre el por qué de su indignación con la panelista de Cortá por Lozano (Telefe).
Tal parece que, según detalló la actual angelita, Costa intentó condicionar la edición de una nota que la humorista había dado a Infama (América TV), donde se había referido a su excompañera de panel, Vicky Xipolitakis.
Lo cierto es que llamó a la producción del ciclo dominical que conduce Marcela Tauro y la tiene a Iavícoli en el staff periodístico. "Costa creyó que lo que había dicho por ahí era como un poco fuerte, llamó a la producción: 'Ojo cómo lo editan'. O sea, innecesario... Infama la verdad, siempre buena onda", reveló entonces Karina.
La cuestión es que Costa termina saliendo al aire en Infama, y en medio de su verborragia no hizo más que desmerecer el contenido de los programas televisivos dedicados al espectáculo y el entretenimiento, que incluye tanto a Iavícoli como a la propia humorista.
"Las pelotudeces que hablan o que hablamos", y "en estos lugares de mierda que trabajamos", fueron algunas de las lapidarias frases de la integrante de Cortá por Lozano que hicieron reaccionar a la periodista.
Fue entonces que Karina Iavícoli no hizo más que defender su trabajo y cuestionar la coherencia de su colega. "Si ella cree eso, ¿Qué hace sentada ahí? Digo, que se levante y le deje el lugar a otro", preguntó a viva voz al tiempo que dejó en claro: "Yo no consideré ni que hablo pelotudeces ni que trabajo en lugares de mierda".
Y por último, sentenció firme: "Si yo soy gerenta y estoy mirando eso digo: 'Ah, mirá... esto piensa del trabajo en el que está'". Así las cosas, la pregunta ahora es qué dirá al respecto Costa tras las durísimas declaraciones de la periodista que actualmente se desempeña en la pantalla de América TV, no sólo en Infama, sino también en LAM y en Polémica en el bar.
Cuá fue la polémica declaración de Costa cuando Sol Pérez se incorporó al noticiero de Telefe
Cuando a mediados de 2025 generó enorme sorpresa la incorporación de Sol Pérez a El noticiero de la gente en Telefe, las declaraciones que en su momento hizo Costa sobre aquel movimiento que dejó afuera a Luly Illbele y marcó el reemplazo de China Ansa, no fueron menos controvertidas.
En aquel entonces, en una nota con Intrusos (América TV), la conductora fue consultada por el inesperado cambio de piezas dentro del noticiero y no dudó en responder con franqueza. “Nunca es lindo cuando dicen ‘entró en reemplazo de tal’, Sol es una chica muy formada, muy profesional. Yo descubrí en Gran Hermano lo responsable que es. Me da tristeza perderla como compañera, pero ahora lo tengo a Hernán Drago al lado, así que mal no me fue”, había dicho entre risas, dejando en claro que, pese a la tristeza por su salida de Cortá por Lozano, entendía la dinámica del medio.
También se había referido a la naturaleza cambiante del trabajo en televisión, una frase que hoy, con el diario del lunes, cobra aún más sentido. “Este laburo es muy dinámico, hoy estás y mañana no, el tema es que sigue siendo compañera de la casa, sigue trabajando en Gran Hermano estos días que nos quedan, tampoco es que no la vamos a ver más”, expresó en ese momento, intentando llevar tranquilidad.
Pero lo que realmente encendió la polémica fue su opinión sobre las supuestas “preferidas” del canal. Cuando le mencionaron a Sol Pérez y a Lucila “La Tora” Villar —quien en ese entonces estaba cubriendo el Mundial de Clubes—, Costa no esquivó la pregunta y lanzó una frase punzante: “Si son preferidas por ser honestas y laburantes, me parece bárbaro porque conozco tanta preferida que no labura…”.
Lejos de retroceder, reforzó su postura con elogios concretos hacia ambas: “Estas dos mujeres que nombraste son muy honestas y muy laburantes, La Tora la rompe en el streaming de Gran Hermano y si Sol es preferida por laburante está muy bien”, sostuvo.
Claro que cuando el movilero quiso saber a quiénes apuntaba con sus críticas, optó por no dar nombres, aunque dejó una reflexión que alimentó especulaciones: “No, la programación empieza a las 6 y termina a las 23.30, y vos decís ‘¿y está? o ¿y este?’. Hay gente en esta profesión que son inventos, pero ni loca lo digo”.