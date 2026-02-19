¡Escándalo! Karina Iavicoli apuntó con todo contra Costa e hizo un fuerte pedido

"Las pelotudeces que hablan o que hablamos", y "en estos lugares de mierda que trabajamos", fueron algunas de las lapidarias frases de la integrante de Cortá por Lozano que hicieron reaccionar a la periodista.

Fue entonces que Karina Iavícoli no hizo más que defender su trabajo y cuestionar la coherencia de su colega. "Si ella cree eso, ¿Qué hace sentada ahí? Digo, que se levante y le deje el lugar a otro", preguntó a viva voz al tiempo que dejó en claro: "Yo no consideré ni que hablo pelotudeces ni que trabajo en lugares de mierda".

Y por último, sentenció firme: "Si yo soy gerenta y estoy mirando eso digo: 'Ah, mirá... esto piensa del trabajo en el que está'". Así las cosas, la pregunta ahora es qué dirá al respecto Costa tras las durísimas declaraciones de la periodista que actualmente se desempeña en la pantalla de América TV, no sólo en Infama, sino también en LAM y en Polémica en el bar.

Embed

Cuá fue la polémica declaración de Costa cuando Sol Pérez se incorporó al noticiero de Telefe

Cuando a mediados de 2025 generó enorme sorpresa la incorporación de Sol Pérez a El noticiero de la gente en Telefe, las declaraciones que en su momento hizo Costa sobre aquel movimiento que dejó afuera a Luly Illbele y marcó el reemplazo de China Ansa, no fueron menos controvertidas.

En aquel entonces, en una nota con Intrusos (América TV), la conductora fue consultada por el inesperado cambio de piezas dentro del noticiero y no dudó en responder con franqueza. “Nunca es lindo cuando dicen ‘entró en reemplazo de tal’, Sol es una chica muy formada, muy profesional. Yo descubrí en Gran Hermano lo responsable que es. Me da tristeza perderla como compañera, pero ahora lo tengo a Hernán Drago al lado, así que mal no me fue”, había dicho entre risas, dejando en claro que, pese a la tristeza por su salida de Cortá por Lozano, entendía la dinámica del medio.

También se había referido a la naturaleza cambiante del trabajo en televisión, una frase que hoy, con el diario del lunes, cobra aún más sentido. “Este laburo es muy dinámico, hoy estás y mañana no, el tema es que sigue siendo compañera de la casa, sigue trabajando en Gran Hermano estos días que nos quedan, tampoco es que no la vamos a ver más”, expresó en ese momento, intentando llevar tranquilidad.

Embed

Pero lo que realmente encendió la polémica fue su opinión sobre las supuestas “preferidas” del canal. Cuando le mencionaron a Sol Pérez y a Lucila “La Tora” Villar —quien en ese entonces estaba cubriendo el Mundial de Clubes—, Costa no esquivó la pregunta y lanzó una frase punzante: “Si son preferidas por ser honestas y laburantes, me parece bárbaro porque conozco tanta preferida que no labura…”.

Lejos de retroceder, reforzó su postura con elogios concretos hacia ambas: “Estas dos mujeres que nombraste son muy honestas y muy laburantes, La Tora la rompe en el streaming de Gran Hermano y si Sol es preferida por laburante está muy bien”, sostuvo.

Claro que cuando el movilero quiso saber a quiénes apuntaba con sus críticas, optó por no dar nombres, aunque dejó una reflexión que alimentó especulaciones: “No, la programación empieza a las 6 y termina a las 23.30, y vos decís ‘¿y está? o ¿y este?’. Hay gente en esta profesión que son inventos, pero ni loca lo digo”.