A cuatro años de la muerte de Beatriz Salomón, reapareció Alberto Ferriols: "Se la extraña"

“Se la extraña, qué más puedo decir... Hablar de alguien que no está más...” deslizó el médico, al tiempo que sobre cómo es acompañar a sus hijas todo este tiempo declaró escueto: “Es difícil, no hay palabras. En todos estos años hablamos mucho. A mí también me conmueve mucho”.

Alberto Ferriols -Es difícil acompañar a mis hijas - captura Socios del espectáculo.jpg

Asimismo, sobre la relación con Bettina y Noelia, confió: “Ellas nunca vivieron conmigo porque el ánimo de la mamá era que vivieran en su casa y yo respeté eso. Yo mantengo todo, pago todo y estoy completamente presente en todas las necesidades de ellas”.

Y al referirse a la relación puntual con Bettina, quien lo denunció por maltratos y amenazas meses atrás, Ferriols reconoció que “Está todo en proceso, yo creo que va a tener un final feliz. Esperemos, no depende tanto de mí”.

Embed

La drástica decisión de Bettina Ferriols tras el escándalo con su padre

Después de denuncia a su padre, Alberto Ferriols, por violencia hace más de un año atrás, Bettina Ferriols tomó una drástica decisión.

La joven explicó en plena batalla mediática con su padre su deseo de cambiar su documento para no llevar más el apellido del cirujano. "Quiero sacarme el apellido de mi padre", reveló por entonces la joven en A la tarde (América TV).

HIJA-BEATRIZ-SALOMON.jpg

Lo primero que hizo Bettina fue cambiar su perfil en las redes, donde pasó a usar el apellido Salomón.

El próximo paso será ir a la Justicia para poder tener su DNI con el apellido de su madre y sacar el de su padre.