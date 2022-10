A lo Mauro Icardi y la China Suárez ¡Wanda Nara y L-Gante tendrían su luna de miel en París! 

Wanda Nara y L-Gante Soprts.jpg Según trascendió, Wanda Nara y L-Gante tendrían planeado vivir una mini luna de miel en París en breve.

"Se van a encontrar en París, en la ciudad del amor" afirmó este martes Luli Fernández desde Socios del espectáculo. Según sus fuentes, la cita en París sería en breve en coincidencia con la explosión del Wandagate un año atrás cuando Wanda Nara descubrió el encuentro de su entonces marido, Mauro Icardi, con la China Suárez en un hotel parisino mientras ella estaba de viaje con su hermana en Italia.

En tanto, la panelista del Trece agregó que "Probablemente esperen a blanquear hasta que la situación con Tamara esté resuelta". Así como también sumó a modo de conclusión sobre los próximos pasos de L-Gante: "Que no nos sorprenda que viaje a Italia a verla a Wanda, porque por más que vaya a ir a Turquía, ella tiene que ir a Milán".

Un romántico: L-Gante presentó el tema que le dedicó a Wanda Nara y la letra es reveladora

Este lunes, en LAM (América TV), mostraron en exclusiva la grabación de un recital de L-Gante, en el que por primera vez el cantante presentó el tema dedicado a Wanda Nara, con una letra muy reveladora que deja a la luz cómo nació su romance.

La relación del cantante y la empresaria marcha viento en popa, y no caben dudas que la canción habla de ambos, dado que la letra habla de dos personas que terminaron con sus relaciones y comienzan una nueva etapa, algo que está sucediendo con la vida de ambos.

“No importa la hora porque me prefieres”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, Y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, forman parte de la letra del tema, y Estefi Berardi hizo una especial aclaración al respecto.

“Es la canción porque son las frases con las que ellos vienen jugando en las redes, aunque no las querían spoilear, y en un momento Zaira la grabó en una story de Instagram a Wanda, en la que se escuchaba un poquito, y se la ve a ella decirle ‘No grabes, no grabes’”, reveló la angelita, dejando en claro que Wanda y L-Gante están cada vez más cerca de blanquear su romance.