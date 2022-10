Wanda Nara y L-Gante: Aparecieron las fotos que corroboran que entraron juntos a la casa de Tamara Báez

En TikTok un usuario recolectó las fotos y demostró que eran la hermana de Zaira y el músico los que se metieron en el country, que además aparecen en el registro de seguridad del lugar.

“Se llevaron el auto, la moto, mis zapatillas… Qué onda. Dejaron la bici rosa nomás. Hacen lo que se les canta bien el orto conmigo y así fue siempre”, dijo Tamara al denunciar lo que había vivido al llegar a su casa y no encontrar sus cosas.

Al recibir este video, Tamara dijo: “Se dan cuenta que yo no miento”.

Embed

L-Gante y Wanda Nara, descontrolados: ¿entraron a la casa de Tamara Báez y le robaron todo?

En las últimas horas, en sus historias en su cuenta de Instagram, Tamara Báez denunció que entraron a robar a su casa. La joven vinculó el hecho a la ruptura con su pareja, L-Gante.

"Vengo acá a buscar ropa... faltan zapatillas, se llevaron el auto y la moto. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos? Hacen lo que se les canta el ort... conmigo. No me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me hagan pasar esto, no da. Estoy sola. Me siento sola. No entiendo porque podes ser tan mala persona. ¿Qué venís acá a llevarte lo mío?", expresó la ex del referente de la cumbia 420 en dicha publicación.

Juan Pablo Merlo, abogado de Báez, habló con Intrusos (América TV) y confirmó que, el martes por la noche, L-Gante ingresó a esa propiedad junto a Wanda. "Anoche ingresaron acá al lugar. Está en el registro de la seguridad", informó.

"¿Vos me estás diciendo que Wanda acompañó a L-Gante a sacarle el vehículo a Tamara?", exclamó Flor de la V, sorprendida con el relato. "Hay que ver las cámaras, si ingresaron juntos al domicilio. Lo que comprobamos es que estuvieron retirando vehículos y suponemos que algunas otra cosas más. Estamos viendo todo lo que falta porque vamos a hacer la denuncia", añadió el letrado.

Después de ser señalada por el abogado de Tamara Báez, Juan Pablo Merlo, Wanda Nara se comunicó la periodista Maite Peñoñori y explotó indignada.

La rubia contó dónde estuvo ayer, cuando la ex de L-Gante asegura ocurrió todo: "No sé cómo se les puede ocurrir una cosas así. Evidentemente, al que se le ocurra, es porque está en su ser hacer una cosas así. Lo único que te puedo decir es que ayer grabé hasta muy tarde. Me la crucé a Lizy en la grabación, que es alguien que lo puede confirmar".

Wanda indicó, además, que tiene más pruebas para demostrar que no estuvo ahí. "Te mandé el chat con la productora del canal. Y te pasé también fotos del lugar en el que estuve, con el horario en el que estuve, que fue un centro de estética, está lejos de la localidad que están nombrando", añadió.

Por último, la botinera precisó que conoce la propiedad, aunque le parece grave que la vinculen con este hecho. "Conozco ese lugar porque estuve varias veces en otras oportunidades, pero la verdad es que está muy lejos de mí hacer una nota así. No está bueno que me involucren. Evidentemente, tendré que tomar cartas en el asunto", cerró.