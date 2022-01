A los 28 años, Charotte Caniggia contó sin filtros su postura ante la maternidad

La participante de Masterchef celebritie, Telefe, se fue de vacaciones al Caribe con su novio Roberto, con quien está desde hace 3 años, pero del que se sabe poco por el bajo perfil.

Charlotte Caniggia compartió unas fotos de su descanso en las playas mexicanas y contó aprovechó para aceptar preguntas de sus seguidores. En ellas contó: "Trato de resguardar mi vida privada ya que, como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares, por eso trato de resguardarme"

Y, también habló sobre la maternidad: ¿Le gustaría serlo? Bueno, la mediática fue contundente. "Me tuve que poner tapones de oídos porque al lado de mi habitación hay dos nenes", y sumó negando cualquier posibilidad: "Imaginate si quiero tener hijos. Ni en pedo, son infumables".

charlotte.jpg

Tensa bienvenida a Charlotte Caniggia tras su faltazo en Masterchef Celebrity

Charlotte Caniggia regresó el miércoles al repechaje del reality Masterchef Celebrity, Telefe, luego de ausentarse el martes y tuvo que dar explicaciones de su ausencia sin previo aviso.

“Ayer (por el martes) estuve engripada, por eso no pude venir”, explicó la mediática ante la consulta de Santiago del Moro sobre su ausencia al programa.

Luego, el conductor siguió el tema: “No estuviste ayer y se comentaba que no venías porque dijiste que si venías, te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso?”.

A lo que Charlotte Caniggia comentó: “No, no. No es cierto. No me sentía bien ayer. Lo siento, a veces uno se enferma”.

Santiago Del Moro, sin embargo, dejó bien en claro tras el descargo de la participante: “Quedan dos días. El de hoy y el de mañana para poder subir a ese balcón. Acá sube el mejor plato. No se arregla nada, no hay favoritismo, no hay popularidades ni el más o el menos querido. Acá ellos prueban, son los que saben, y les guste o no les guste, el que m.ás les guste va a subir al balcón y el resto viene mañana a seguir intentando”.