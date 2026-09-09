El preocupante video del Pocho Lavezzi que encendió las alarmas por su salud: qué se sabe de su tratamiento

El exfutbolista de la Selección Argentina, PSG de Francia y San Lorenzo estuvo internado un mes en un centro especial para luchar contra las adicciones y fue en una entrevista en Olga con Migue Granados donde habló a fondo sobre ese tema.

Video: El Canciller.

Qué dijo Pocho Lavezzi sobre su internación

En aquella entrevista para Olga, el Pocho Lavezzi decidió hablar sin filtros sobre su dura batalla contra las adicciones y el largo proceso de recuperación que lleva a diario.

El punto de inflexión fue una conversación frontal con su propio hijo donde, según relató, el adolescente lo sentó para decirle "un montón de cosas" que lo obligaron a mirarse al espejo.

“Dije ‘no, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y dije ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias”, explicó el exfutbolista.

Esa charla lo llevó a buscar ayuda profesional: “Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo y todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís no quiero eso”, comentó profundo.

"No me daba vergüenza estar ahí, estuve muy renegado de entrada pero después me terminó haciendo bien. Tuve buena onda con la gente. Estuve un mes ahí y hoy sigo luchando y en tratamiento para seguir mejorando", concluyó el Pocho Lavezzi.