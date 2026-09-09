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El preocupante video del Pocho Lavezzi que encendió las alarmas por su salud: qué se sabe de su tratamiento

El exfutbolista El Pocho Lavezzi estuvo en un homenaje organizado por el club Napoli de Italia y en las redes se generó debate sobre su estado de salud.

9 sept 2026, 08:00
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El preocupante video del Pocho Lavezzi que encendió las alarmas por su salud: qué se sabe de su tratamiento

El preocupante video del Pocho Lavezzi que encendió las alarmas por su salud: qué se sabe de su tratamiento

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El preocupante video del Pocho Lavezzi que encendió las alarmas por su salud: qué se sabe de su tratamiento

Ezequiel El Pocho Lavezzi estuvo en las últimas horas en un homenaje del Napoli de Italia donde el exfutbolista es recordado con mucho cariño por el público por su paso por el club.

Un video de ese momento se viralizó en las redes y generó preocupación e inquietudes entre la gente por su aparición donde se lo veía con algunos temblores mientras hablaba en la entrevista, detalle que motivó un amplio debate entre varios usuarios sobre el presente del exdeportista.

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En ese contexto, ante las preguntas que se repetía entre los usuarios de la red social X, Laura Ubfal contó desde su sitio web qué se sabe acerca del tratamiento del exdelantero de 41 años.

“Pocho vino haciendo un tratamiento de rehabilitación y seguramente el tema podría tener que ver con la medicación indicada”, sostuvo la periodista ante las preguntas que se multiplicaron en las últimas horas por la salud del Pocho Lavezzi.

El exfutbolista de la Selección Argentina, PSG de Francia y San Lorenzo estuvo internado un mes en un centro especial para luchar contra las adicciones y fue en una entrevista en Olga con Migue Granados donde habló a fondo sobre ese tema.

Video: El Canciller.

Qué dijo Pocho Lavezzi sobre su internación

En aquella entrevista para Olga, el Pocho Lavezzi decidió hablar sin filtros sobre su dura batalla contra las adicciones y el largo proceso de recuperación que lleva a diario.

El punto de inflexión fue una conversación frontal con su propio hijo donde, según relató, el adolescente lo sentó para decirle "un montón de cosas" que lo obligaron a mirarse al espejo.

“Dije ‘no, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas y dije ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias”, explicó el exfutbolista.

Esa charla lo llevó a buscar ayuda profesional: “Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo y todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís no quiero eso”, comentó profundo.

"No me daba vergüenza estar ahí, estuve muy renegado de entrada pero después me terminó haciendo bien. Tuve buena onda con la gente. Estuve un mes ahí y hoy sigo luchando y en tratamiento para seguir mejorando", concluyó el Pocho Lavezzi.

     

 

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