A quién eligió Thiago de Gran Hermano 2022 entre Nacho y Daniela: "Extraño más a..."

Thiago Daniela y Nacho - GH 2022.jpg Durante su estadía en la casa de Gran Hermano 2022, Thiago Medina tuvo un romance con Daniela Celis y una gran amistad con Nacho Castañares.

Claramente el tema prioritario fue su relación sentimental con Daniela Celis, y sus idas y vueltas luego de su no salvación en favor del Conejo, lo que le dio vida a la ya famosa "Venganiela". Pero así y todo, la atracción entre ambos pudo más y hoy la morocha lo extraña. En tanto, otro de los temas fue su amistad con Nacho Castañares.

A quién extraña más Thiago - GH 2022.jpg La extrema sinceridad de Thiago Medina en El debate de los ex (Telefe), al asegurar que extraña más a Nacho que a Daniela.

Es así que cuando Juariu compartió una de las preguntas enviadas al programa, “¿A quién extraña más? ¿Nacho o Julieta?”, sin dudarlo ni un instante Thiago lanzó contundente "A Nacho", respuesta que sorprendió a todos en el estudio al punto tal que estallaron los gritos y los aplausos por el sincericidio del ahora ex hermanito.

Embed

Thiago de Gran Hermano 2022 disparó con todo contra Agustín: "No lo puedo ni ver porque..."

Tras haber quedado fuera de juego en Gran Hermano 2022 esta semana, Thiago Medina viene analizando su paso por el reality desde los distintos programas de Telefe que ya ha visitado. Y anoche fue más que categórico al referirse al autodenominado estratega Agustín Guardis, que gracias al repechaje tiene una segunda oportunidad dentro de la casa.

Lo cierto es que este viernes en La noche de los ex, Robertito Funes Ugarte le contó que cuando Frodo estuvo fuera del reality aseguró que si volvía a entrar lo desenmascararía. “Quiero decirte que acá Agustín, te defenestró y dijo cosas muy fuertes tuyas. Y cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas”, lanzó el conductor.

Thiago y Agustín - GH 2022.jpg Thiago fue letal contra Agustín Guardis, al asegurar que no lo puede ver porque "se hace el estratega y no sabe nada".

Fue allí que, visiblemente sorprendido, Thiago Medina aseguró que “No sabía que había dicho cosas”.

Y no conforme con ello, fiel a su estilo sincero, directo y sin vueltas, concluyó sobre su nula afinidad con Guardis: “Yo no lo puedo ni ver a Agustín porque se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe”.