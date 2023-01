La llamativa reacción de Thiago de Gran Hermano 2022 cuando vio a su ex en la TV

Embed

Ángel compartió al aire un fragmento de la entrevista que le hicieron a Lucía, donde la joven mencionaba que había tenía una charla cuando Thiago fue elegido para entrar a Gran Hermano 2022: "Hablamos para separarnos para no pelearnos, ni nada, pero quedó todo bien entre nosotros".

Después de ver la nota de su ex en LAM, Thiago se mostró sonrojado. "La conoces... te hiciste medio el gil recién", exclamó el conductor. "Sí, la conozco...", reconoció el muchacho de La Matanza.

Al igual que Lucía, el ex GH reveló que fue lo que conversaron antes de la exposición en la TV. "Nos habíamos separado anteriormente. Tuvimos una charla y le dije que si entraba ahí, no quería entrar con nadie, quería entrar solo", cerró.

Alfa se sacó con Marcos en Gran Hermano 2022: "Ya me tiene los hue... llenos"

Walter Alfa Santiago tiene pocas vueltas. Cada vez que algo le molesta en la casa de Gran Hermano 2022, el hombre Tigre lo dice y no tiene problemas en enfrentarse con quien sea.

En las últimas horas, en las redes sociales, se conoció un video, donde se lo escucha al más veterano del reality despotricando contra Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos por el público.

En una charla con Camila, Alfa lanzó fuertes declaraciones sobre el salteño. "(Marcos) me tiene los huev... llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", expresó.

"Me tiene los huev... llenos. Boludo, ¿vos me decís? Mirás siempre al piso porque no podés mirar a los ojos. Se quieren hacer los profesores y no saben hablar. No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura", siguió.

No conforme con eso. Alfa se burló de la forma de hablar de Marcos. "No sabe leer. No tienen discurso. No tienen vocabulario", sentenció.