A quién fulminó Furia tras convertirse en la nueva líder de la semana en Gran Hermano 2024

"Somos bastantes igual. En esta ocasión va a ser Chiara. No le quiero decir el porqué. Le estaría dando información del afuera, de manera positiva o negativa", argumentó Furia.

Hasta el momento están nominados Claudio 'Papucho' Di Lorenzo, quien fue sancionado por el 'Big', y Eugenia Ruiz, quien quedó en placa por el beneficio que recibió Luciana Martínez en el teléfono rojo.

Meses atrás, cuando Juliana debutó como panelista en el ciclo La noche de los ex, había liquidado a Mancuso: “Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento así que me resulta raro que hoy esté bailando con el. Muy de falsa”.

La grave acusación de Luciana Martínez a Chiara Mancuso en Gran Hermano 2024

Tras la polémica conSantiago Bati Larrivey, Luciana Martínez lanzó una dura acusación contra Chiara Mancuso en Gran Hermano 2024 (Telefe) al recordarle un episodio del pasado que no le gustó, lo que motivó una dura respuesta de la morocha.

"Vinieron las hamburguesas, no sé si te acordás. Y no sé si del enojo, vos pasaste, te serviste y me empujaste", le dijo Luciana a Chiara, que se encontraba haciendo ejercicios.

Y ella al instante le negó el episodio: "No, ¿Cómo te voy a empujar? Es un montón empujar a una persona". "Es lo que yo sentí", le explicó Martínez.

"A mi me dan miedo las cosas que vos repetís porque las cambias todas a tu favor. Las llevas y decís cosas monstruosas como por ejemplo que te empujo en la cocina", retrucó la hija del ex futbolista.

"Y también hay cosas que no me cierran que me han dicho que dijiste que yo te pregunto y me decís otra cosa. Yo nunca hablé de vos en esta casa porque cuidé nuestro vínculo, me pasó con todas las personas que quiero acá, entonces fue como una decepción", continuó Chiara Mancuso.