A quiénes fulminó Tato al convertirse en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano 2024

Más tarde, el charrúa reveló que fulminaba a Giuliano Vaschetto y a Juan Pablo. Sobre la nominación a Nano, explicó: "Desde el principio no tuvimos mucha relación. Después surgió todo el tema con Jeni y con Chiari y no sabemos cómo se lo tomó la gente afuera. Nano tiene la particularidad de que no estuvo en una placa negativa".

En tanto, sobre la fulminación al correntino, precisó: "En el caso de Juanpa vimos el otro día que en una placa positiva quedó hasta el final, por eso me gustaría poner en placa a alguien que pueda estar complicado".

El desconsuelo de la mamá de Luciana tras ver a su hija en la casa de Gran Hermano 2024

Anoche se vivió un momento muy emotivo en la casa de Gran Hermano 2024. Martha, la mamá de Luciana Martínez, ingresó al reality para ver a su hija.

Al estar cara a cara con Luciana, la mujer expresó: "Siempre te dije que te quiero, hija. Toda la vida. Nunca te abandoné, hija. Y no te voy a abandonar, hija mía".

Este martes, Martha estuvo en el living de Cortá por Lozano y no pudo contener las lágrimas al recordar lo que vivió en la casa de Gran Hermano.

En el programa de Verónica Lozano, la mujer se lamentó porque le llevó mucho tiempo aceptar la identidad de género de Luciana.

"Ella llevó una mochila durante 10 años. Yo le quiero pedir perdón a ella....", expresó, en medio de un enorme llanto. "Nunca me di cuenta", agregó. "No tenías las herramientas para darte cuenta. Bastante hiciste. Sos un ser amoroso, que la abraza mas allá de su nombre y hoy la reconocés como hija", fueron las palabras de la conductora para contener a la invitada.