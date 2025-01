El cuestionable comentario de Juan Pablo a Chiara sobre su cuerpo en Gran Hermano 2024: "Ella..."

"Yo como y ella engorda", les comentó a sus compañeros después de que Chiara lo retara enfrente del resto.

Más tarde, Juan Pablo reflexionó y fue a hablar con Mancuso. "Me quedé muy preocupado porque te hice un comentario. Siempre hago el mismo chiste, me quedó justo y después me puse a pensar en tu historia. Te quiero pedir disculpas por eso", le dijo De Vigili.

"Genial, ¿vos ves que yo engordo?", le respondió Chiara. "No, para nada", le contestó Juan Pablo. "¿Y entonces para qué lo decís? La gente ya te va a cancelar. Conmigo está todo bien. Igual, ya de por sí te sacás siempre y decís cosas horribles, yo jamás haría eso. Debemos tener distintos valores", expresó Chiara.

Luego, Mancuso no la dejó ahí, lo habló con sus compañeros y se quebró hasta las lágrimas. "A mí no me afecta hoy en día ni mi cuerpo ni mi peso, yo amo mi cuerpo, pero lo que me afecta son los comentarios de mierda de 'estás flaca, estás gorda'. Y que siga habiendo gente de 38 años que haga esos comentarios de las mujeres", dijo entre lágrimas.

"Es un tema jodido, yo estuve a punto de suicidarme por ese tema, de verdad te lo digo, no se puede meter ahí, no hay chances", agregó muy angustiada.

Horas más tarde, en la gala de este lunes, enfrente del conductor Santiago del Moro, Chiara y Juan Pablo aclararon los tantos. "Pido respeto hacia mí y todas las mujeres y también hombres que lo deben vivir. Que no opinen de nuestros cuerpos porque atrasa", sostuvo Chiara.

"Entiendo muchísimo lo que plantea Chiara. Yo no estoy en sus zapatos, por ahí uno, por momentos, no mide todo el detrás que hay y comete errores. La verdad es que no hubo mala intención. Si hubiese sido un poco más responsable no lo habría dicho ni cerca. No me representa. Como dice ella, son comentarios que atrasan", remarcó el participante.

¡Furioso! Juan Pablo apuntó contra la producción de Gran Hermano 2024: "Me molesta..."

Después de que los familiares les enviaran dos palabras a los jugadores, el nominado Juan Pablo De Vigili se mostró furioso y apuntó contra la producción de Gran Hermano 2024 (Telefe).

"Actitud" y "juego" fueron las palabras que recibió el correntino por parte de sus seres queridos. "No sé cómo me mostraran afuera. Me muestran como un tibio, eso me da un poco de paja. Bah, no sé, por lo que dijo mi familia. ¿Que tengo que estar animando la casa?", disparó Juan Pablo.

"En la prueba del líder le meto pata, lo doy todo", siguió. Ahí, Claudio Di Lorenzo opinó: "Pero para mí juego en la casa". "Pero estoy jugando cuando me toca, en el confesionario también", afirmó.

"El tema es cómo te muestran. Para mí no me están favoreciendo cómo me muestran, yo creo que juego bien", remarcó Juan Pablo.

Y agregó: "Reconectando la info de todos lados, no me considero para nada que 'estoy en un cumple'. Al contrario. Pero me molesta... no sé cómo se mostrará".