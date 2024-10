A un paso de su boda, Caramelito Carrizo mostró el vestido que usará en el altar

Embed

Semanas atrás, Caramelito anunció su boda con el padre de sus hijos. "Va a ser algo chico e íntimo", dijo en una nota con Gente, en plena organización del casamiento.

En las últimas horas, en sus redes sociales, la conductora lució el vestido que usará en su unión con Girogiutti. Se trata de un diseño muy sobrio de la diseñadora Marcela Daff.

"Soñé tanto este momento… me hace mucho más feliz que lo que imaginé. Te amo Damián, mi amor. Infinitas gracias @marceladaff ¡Es muy hermoso mi vestido!", expresó en el posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

Cecilia Caramelito Carrizo confirmaba en 2023 el final de su relación con Damián Giorgiutti tras 25 años juntos y dos hijos, adolescentes, Lorenzo y Benito.

Al poco de tiempo de confirmar el final de la pareja en público, la animadora inició un romance con el humorista Coco Sily, el cual duró algunos meses.

Lo cierto es que tras terminar ese vínculo, Caramelito y Damián se volvieron a encontrar como pareja y ahora darán un gran paso: se casan.

“Va a ser algo chico e íntimo”, le comentó Caramelito Carrizo a Gente, y adelantó que ya está tomando las medidas para lo que será su vestido de novia.

caramelito carrizo damian giorgiutti.jpg

"El fin de semana me escribió Mariano Toledo, un diseñador que yo amaba, y me dijo que me quería recomendar a Marcela Daff, él es mentor de ella, y falta tan poquito... y ayer vino Marcela y me dijo que me hacía el vestido y me tomó todas las medidas", confesó Caramelito Carrizo.

Sobre este importante momento que atraviesan tras reconciliarse, Caramelito comentó qué significa Damián en su vida tras casi treinta años juntos.

“Es una historia de amor muy hermosa, muy real y es muy fuerte. Con dos hijos hermosos, muy buenos y compañeros”, se sinceró.

Y explicó cómo se tomaron sus hijos la noticia de la boda: “Están muy felices. Nos casamos los 4, tienen 15 y 18 años y son grandes compañeros de vida”.