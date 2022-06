El gesto de Abel Pintos que sorprendió a un cantante callejero

Abel Pintos y artista callejero posteo.jpg Abel Pintos junto al cantante callejero al que le llevó un té caliente al verlo cantar en la calle en medio de la ola polar que atraviesa Buenos Aires.

Se llama Agustín Iturbide el muchacho en cuestión, quien no dudó el pedirle un recuerdo fotográfico al talentoso cantante y compartió con sus más de 30 mil seguidores tremendo gesto solidario de Abel Pintos, bajo el título de Anécdota del día. "Esta foto representa a este hombre en pura humildad ... Estaba tocando en Recoleta y pasó @abelpintos y me trajo un té de menta y me dijo 'Tomá, hace mucho frío para cantar'", comenzó relatando.

E inmediatamente agregó "Realmente me temblaban las piernas y le dije "ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona'". Y concluyó expresando su gratitud hacia el compositor de La llave: "No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miró y dijo 'Obvio que sí, sonriendo'. Este hombre me hizo el día!!!".

Abel Pintos recordó el día que tuvo un ataque de furia: qué le pasó

En abril pasado, Abel Pintos reconoció un ataque de furia que tuvo con una compañía telefónica en su visita al programa PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, en la pantalla de Telefe.

En aquella emisión, el ciclo contó como invitados con Mica Viciconte, Belu Lucius, Luciano Castro, Abel Pintos y Gonzalo Heredia. Allí, uno de los tópicos planteados se trató de un día de furia y ahí el cantante recordó la tensa discusión que tuvo con una empresa de telefonía celular.

abel pintos 1.jpg Abel Pintos contó en PH Podemos hablar el día que tuvo un gran ataque de furia.

Lo cierto es que tras ese intenso debate, Abel Pintos reconoció que chocó minutos después: "Yo una vez, salía de una compañía telefónica y me enojé mucho, un poquito de voz alta. Tuvimos un entredicho", comentó. Y relató qué pasó después: "Y lo peor es que no me pude despegar de la calentura, salí muy enojado del lugar y por ir puteando, choqué contra otro auto en el semáforo".

El artista contó el por qué de su furia. Sucede que no quería que lo dejen sin teléfono durante sus giras por el exterior, algo que le venía sucediendo últimamente. "Yo le planteaba a la empresa, 'cobrame lo que me tengas que cobrar, pero no me cortes el teléfono, dejame hablar tranquilo' y no había caso", confesó Abel.