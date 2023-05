Abrupto final del programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV: se puso furioso y dejó el estudio

Embed

En medio de Nadie dice nada, algunos seguidores empezaron a preguntar cuándo iba a estar Bec en el programa. En un momento, Momi Giardina advirtió que el conductor no podía hacerse muchas ilusiones con la influencer porque tiene novio.

Nicolás Occhiato se mostró desilusionado tras recibir esa noticia. Sin embargo, sus compañeros no le creyeron y empezaron a molestarlo, diciéndole que siempre es muy "frío".

El conductor se enojó y lo manifestó en vivo. "Me quiero ir del aire... me quiero ir del aire... me quiero ir del aire. Me están pel... de verdad y no me gustó. Nos vemos mañana", expresó y dejó el estudio.

Se confirmó una importante renuncia en el programa de Nicolás Occhiato en LuzuTV

En Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich confirmó la renuncia de Nati Jota al programa de Nicolás Occhiato en Luzu Tv, Nadie dice nada.

"Nati Jota se va del ciclo de Luzu TV de Nico Occhiato. No conozco la interna, pero abandona Nadie dice nada", precisó el periodista al aire en El Trece.

Rodrigo indicó que en el canal de streaming ya tienen un reemplazo para la instagramer. "Su rol lo va a ocupar Momi Giardina, que también tiene experiencia en este tipo de formatos", añadió el conductor de Socios del espectáculo.

Esta no es la primera salida de Luzu TV. En noviembre, Occhiato desvinculó a Belu Lucius del ciclo de Grego Rossello. YCande Molfese también ese alejó de esa señal para armar un proyecto similar.