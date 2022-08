Adriana Aguirre habló de su romance con Paco Amoroso: "Es válido, el amor no tiene edad"

Embed

En diálogo con PrimiciasYa, Adriana Aguirre se refirió a su presente sentimental con Paco: "Si bien nombré a una persona que conocí, que tiene 25 años y con la cual estoy teniendo una relación incipiente, muy linda, muy cálida y amorosa, y estamos muy bien, esta relación requiere mucha privacidad".

"Él es de perfil muy bajo y yo he cambiado y decidido mantener mis relaciones íntimas en privacidad. Simplemente dije Paco y todo el mundo lo relacionó con Paco Amoroso", agregó la ex vedette.

Y añadió sin confirmar a qué Paco se refiere: "Si bien nos conocimos con Paco, con este señor Paco de 25 años, porque es un caballero, una mente adulta y open mind que me sedujo y ambos nos sedujimos. Es como que merecemos mantener nuestra privacidad. Paco hay muchos y todo el mundo lo relacionó con Paco Amoroso, el cantante, si tiene que ver o no, lo dejo a tu criterio".

adriana aguirre.jpg

"Realmente estamos muy bien y felices, nos conocimos trabajando hace unos meses atrás. No fue instantánea nuestra relación sino que al poco tiempo nos comunicamos por Instagram. Para mí es la primera relación que tengo en mi vida con una persona mucho más joven que yo", destacó la ex de Ricardo García.

En cuanto a los comentarios que surgieron sobre la diferencia de edad entre ambos (ella 70 y él 25), Adriana Aguirre sostuvo: "Si bien la sociedad aprueba y aplaude cuando se da al revés que un hombre mayor sale con alguien más joven... Qué machirulo no. Creo creer que estamos en una sociedad igualitaria y esto debe tomarse por igual. Es decir: si una mujer más grande sale con un hombre más joven debe ser lo mismo que si un hombre grande sale con una chica más joven. Debe ser exactamente igual tanto para el hombre como para la mujer".

Y agregó al respecto: "Las críticas no deberían ser así porque considero que para mí es válido. Lo más importante es el amor y estar enamorados y el amor no tiene edad. Eso es lo que considero y siento en estos momentos".

"Estamos muy bien y estoy feliz. He pasado momento muy duros por un accidente que tuve y más de un año y medio casi postrada casi sin poder caminar, me rehabilité a fuerza y puro pulmón y salí adelante. Y así soy yo, comencé a trabajar a los 16 años y nunca dejé de trabajar como artista. Así soy yo para todo: temperamental, vehemente, sanguínea y pasional", finalizó muy segura.

adriana aguirre 2.jpg

El hotel de los famosos: ¿Adriana Aguirre y Ricardo García estarán en la segunda temporada?

A poco de la final de El hotel de los famosos, se filtró una lista de las algunas de las figuras que podrían ser parte de la segunda edición del reality de El Trece.

Marixa Balli, Flor Marcasoli, Ivana Nadal, Mariana Genesio Peña, La Chabona, Naiara Awada, Adriana Aguirre, Julieta Fazzari, Camila Salazar, Roberto Piazza, Chapu Martínez, Diego Meaglio, Matías Defederico, Ulises Jaitt, Ricardo García y Burrito Ortega son parte de esa lista.

En diálogo con Primicias Ya, Adriana Aguirre se refirió a la posibilidad de participar en la segunda edición de El hotel de los famosos. "Me llegó la información, pero hasta el momento no tuve ninguna reunión", aclaró la ex vedette.

Pese a que todavía no recibí una propuesta formal, Aguirre se mostró entusiasmada con la posibilidad de formar parte del reality. "Lo haría porque soy una persona que le encanta el deporte y súper competitiva", sostuvo.

La ex vedette advirtió que pondría estrictas condiciones para aceptar. "Yo si entro, pongo mis reglas. Soy jodida para convivir en una habitación con otra persona y obsesiva de la limpieza. Además, tengo una alimentación especial. No como lo que come todo el mundo", detalló.

Al ser consultada sobre cómo llevaría con el resto de los participante, Aguirre remarcó: "Tengo mi personalidad. Al que le guste bien y al que no, que se enfrente conmigo. yo le pongo el pecho a las balas".

Por último, sobre la posibilidad de ingresar junto a Ricardo García, la ex vedette fue tajante. "Eso deberían preguntárselo a él. No es mi pareja, pero es mi compañero de ruta", sentenció.