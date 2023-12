Afirman que el Pocho Lavezzi está internado en un centro de rehabilitación: "Ahí estuvo Chano"

Más adelante, la rubia dio detalles del centro de rehabilitación donde está el Pocho: “Te dan tareas y actividades todo el tiempo, duermen de a cuatro. Te mantienen ocupado. También tenés terapias solo y en grupo dos veces por día con diferentes grupos. Es un lugar bastante duro de estar cuando uno sufre este tipo de problemas”.

“Lo que me cuentan a mi es que él se resistió muchísimo, no fue fácil. Pero no es que a él le pase esto, le pasa a casi todos y hay dos maneras de entrar. Una es con el consentimiento y otro es cuando interviene la policía o la Justicia pero este no es el caso porque él entró por su propio consentimiento”, contó Yanina.

También afirmó que el deportista “no quiere estar ahí”. “Lo llevaron, pero no habría quedado internado porque él no se quiere quedar. Entonces, él se comprometió a empezar un tratamiento a domicilio, estando en su casa y en el caso que esto no funcione, él ya firmó el consentimiento. Hace tiempo que se lo venían recomendando pero a mí me dicen que él viene con esto hace ya un tiempo largo”, agregó Latorre.

Embed

Tras el incidente de su papá, el hijo del Pocho Lavezzi alarmó a todos con un pedido desesperado

El Pocho Lavezzi tuvo que ser internado en una clínica en Punta del Este luego de haber sido herido en un confuso episodio. En las últimas horas, el ídolo fue trasladado en un avión sanitario a Buenos Aires.

Anoche, en LAM, Yanina Latorre habló de la salud del ex futbolista. "No la está pasando bien. No está pasando un buen momento de su vida. Empezó a tener malas juntas, a salir mucho de noche", afirmó la panelista.

hijo pocho lavezzi.jpg

Ante los trascendidos sobre la salud del Pocho Lavezzi, Tomás, el hijo del ex jugador, rompió el silencio en sus redes sociales. “Para todos aquellos que se preocuparon por mi papá, se encuentra bien”, aclaró.

El joven fue tajante al referirse a las especulaciones en torno al ídolo y el confuso episodio que desencadenó todo. "Dejen de inventar versiones porque detrás de esto hay una familia”, sentenció.