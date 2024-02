Agus Franzoni acusó a Flor Jazmín Peña de serle infiel con Nico Occhiato: "No me dan las cuentas"

"Yo no tenía ningún problema pero a Flor no le gustaba la palabra novio o oficializar para afuera. A ella no le gustaba y no se sentía cómoda y yo respetaba eso", señaló Franzoni en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

"A mí no me cambiaba (blanquear la relación), sí me hubiera encantado. Fue una relación súper amorosa y vivimos momentos re lindos que tengo en mi celular", recordó sobre el tiempo que estuvieron juntos.

A lo que el cronista le preguntó: “¿Pasó mucho tiempo entre la separación y la unión entre ellos?”. Y él comentó picante: “Decime vos… ¿Querés que hagamos las cuentas?”.

“¿No te dan las cuentas?”, le consultó. Y él comentó con ironía: “Me llevé matemática casi todos los años... Puede ser que no me den las cuentas porque estoy contando mal”.

Y continuó muy seguro: “Creo que ya pasaban cosas entre ellos. De hecho, en viajes se había visto un montón de cosas. Esto no es para demonizar, ni nada. Las cosas están muy claras y para cualquiera que nos seguía a los dos, creo que todo está clarísimo”.

“Ya está, son cosas que pasan. Me tocó y la estoy llevando”, cerró el ex de Flor Jazmín Peña, dando a entender que Flor le fue infiel con Occhiato.

Nico Occhiato sorprendió con una foto íntima de Flor Jazmín en la cama: "Puro disfrute"

A comienzos del 2024 Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña revolucionaron las redes sociales al confirmar que estaban juntos en una relación amorosa. Ahora, que ya no se esconden más, el conductor compartió una picante foto de su novia que sorprendió a todos.

Llegando al final del mes de enero, Occhiato decidió hacer un resumen de lo que fue esta primera parte del año a través de una selección de fotos para su perfil de Instagram.

Con un carrusel de imágenes, el conductor mezcló postales del trabajo, familia y de su presente sentimental de la mano de Flor Jazmín. "El primer mes del 2024 no podría haber sido mejor, gracias Pinamar por otra temporada increíble de puro disfrute y crecimiento a nivel personal y profesional", escribió.

Sin embargo en medio del posteo, una foto en particular robó la atención de todos. Y es que en la imagen número siete, se podía ver a Flor acostada desnuda en la cama con una notebook y cubriéndose con una sábana.

"La foto de flora en la cama me dejó muda", "Nico está hasta las manos", "Na la foto de la reina en la cama me descoloco los amo", No se ustedes pero yo me quede en la 7", "Esa fotaza de Flor es todo lo que está bien", "La foto siete me mató", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.