Agustín Guardis contó la verdad de cómo está su relación con Marcos Ginocchio

"En un streaming vos te enojaste con tus seguidores, les dijiste 'no me rompan más con Marcos. Ya irá a venir. Yo no necesito de él para que funcione mi canal'. ¿Cómo es eso?", le consultó Estefi Berardi a Frodo.

Y el joven explicó que su fastidio fue porque "estaban hinchando un poco, me tuve que enojar. Tuve que bajar línea, bajar un poco las aguas".

Y detalló sobre su enojo ante las preguntas sobre el Primo: "Me hacían muchas preguntas sobre mi amigo y yo no sé información. Soy amigo de él y nada más. Me preguntaban por dónde andaba como si tuviera la hoja de ruta de él".

"Entonces, dije 'chicos, basta de preguntarme a mí'. Entiendo que tengo una relación cercana con él y que muchos tiendan a preguntarme a mí. Pero, primero, no les daría información. Segundo, yo estoy para otra cosa. Yo soy amigo de él y nada más", añadió Agustín.

Y cerró: "Tengo muchísima gente me ama y mucha gente que me odia".

Daniela Celis estuvo en el ciclo La jaula de la moda y fulminó a un ex Gran Hermano 2022, Agustín Guardis. En el ciclo le consultaron a Pestañela sobre quién era el peor vestido de la casa y la morocha no dudó ni un segundo en apuntar a Frodo. "¿Quién era el peor vestido de la casa?", le preguntaron.

"Uy, es muy fácil chicos. Al peor vestido de la casa no lo quiero mencionar porque después dice que me cuelgo de él. Agustín no se vestía bien", señaló Daniela.

Y agregó picante: "Juli igual le decía 'esa remera con ese pantalón (no combina)' y él iba y se cambiaba. Así que eso es algo bueno".

"¿Y quién era la peor vestida?", le preguntó al hueso Fabián Medina Flores. Y ahí Daniela evitó entrar en polémicas con sus ex compañeras.

"No, yo creo que las chicas se vestían todas bien. Me voy a poner yo porque, para mí, yo no me vestía tan bien", dijo diplomática.