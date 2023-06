Daniela Celis fulminó a Agustín Guardis y dio un particular veredicto: "Es..."

Embed

"Uy, es muy fácil chicos. Al peor vestido de la casa no lo quiero mencionar porque después dice que me cuelgo de él. Agustín no se vestía bien", señaló Daniela.

Y agregó picante: "Juli igual le decía 'esa remera con ese pantalón (no combina)' y él iba y se cambiaba. Así que eso es algo bueno".

"¿Y quién era la peor vestida?", le preguntó al hueso Fabián Medina Flores. Y ahí Daniela evitó entrar en polémicas con sus ex compañeras.

"No, yo creo que las chicas se vestían todas bien. Me voy a poner yo porque, para mí, yo no me vestía tan bien", dijo diplomática.

Las fotos de la fiesta sorpresa del cumpleaños de Daniela Celis y el detalle romántico de Thiago Medina

La ex participante de Gran Hermano 2022 Daniela Celis cumplió 27 años y sus amigos y su novio, Romina Uhrig, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Thiago Medina, le organizaron una fiesta sorpresa.

"Feliz cumple, amiga mía. Te amo con todo mi corazón. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino", escribió Uhrig en sus redes sociales. "Estamos acá esperando a Dani", se escucha a la exdiputada en un video y Poggio agregó:"¡Ya llega!", al ver a 'Pestañela' llegar a la fiesta.

Horas antes, la cumpleañera había recibido una sorpresa de su novio Thiago. El ex participante le armó un espacio super especial con globos, osos de peluche, bombones, ramos de flores y una torta que decía 'te amo'. ¡Un romántico!

La decoración de la fiesta sorpresa incluyó globos de color rosa, un stand de brillos y glitter y una torta con una pestañas gigante del estilo que usa Daniela.

Daniela Celis torta cumple.jpg