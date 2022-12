Agustina Casanova y Lautaro Mauro regresaron al lugar donde nació su historia de amor

casanova agus y lautaro mauro PDE 1.JPG Agustina Casanova y Lautaro Mauro llegaron de Qatar y volaron a instalarse en Punta del Este para descansar hasta mediados de enero.

Recién llegados de Qatar, y tras una escala en Buenos Aires, volaron rápidamente a las playas uruguaya done se tomarán 3 semanas de descanso en Punta del Este, lugar donde se conocieron gracias a una amiga que los presentó en la barra de Tequila y comenzó la historia de amor, poniéndose de novios casi un año después en un viaje a Playa del Carmen contaría luego la propia Agustina Casanova.

Casados legalmente desde 2013, la periodista y el amigo de Marcelo Tinelli, Lautaro Mauro, paran por estos días en una casa sobre la playa de la Brava donde pasan los días a puro sol, mar y largas caminatas. Claro que por las noches se los puede ver en las restó más top de la zona.

casanova agus y lautaro mauro PDE 3.JPG El empresario Lautaro Mauro y Agustina Casanova llevan 9 años casados y 17 años juntos.

Eso sí, el empresario todavía vive a pleno la emoción del Mundial luciendo a diario las más diversas remeras alusivas a la ya icónica frase de Leo Messi -Qué mirás bobo... andá pa' allá-, así como también infla el pecho cuando algunos curiosos posan la mirada en su esposa, la escultural Agustina Casanova.

casanova agus y lautaro mauro PDE 2.JPG Todos los años Agustina Casanova y Lautaro Mauro vuelven a Punta del Este, donde nació su historia de amor hace casi dos décadas.

La confesión de Agustina Casanova: “No entraría a un quirófano por estética”

Agustina Casanova, modelo, periodista y conductora, habló sobre su auspiciosa carrera y reflexionó sobre la realidad de los medios de comunicación. Asimismo se refirió a la cultura de la imagen y confesó porqué decidió no operarse las lolas, a pesar de que se lo habían planteado: “No entraría a un quirófano por estética”.

Dueña de una delicada belleza y una voz distintiva, Agustina Casanova lleva más de una década brillando en los medios de comunicación. Es una clara muestra de cómo se puede conjugar varias carreras al mismo tiempo. Porque ella es capaz de entrevistar a figuras de Hollywood, por su trabajo en el noticiero de Telefe, como así también permitirse posar en las playas del norte de Pinamar, para una producción fotográfica de una revista o para la campaña de una marca. “Amo lo que soy y la carrera que elegí”, le contó al sitio EloPodcast.com, en donde reflexionó sobre varios temas.

Agustina Casanoca

En primer lugar hizo una férrea defensa de la televisión en general y remarcó que, según su punto de vista, la TV sigue siendo el medio masivo por excelencia. Al tiempo que remarcó que escapa a los parámetros imperantes de la belleza y que siempre busca la salud y el bienestar propios, por sobre la mirada de los demás.

Por tal motivo, explicó que no hizo caso a ciertos comentarios y evitó someterse a una cirugía para aumentar el tamaño de sus lolas. “Entrar por estética a un quirófano, y que te anestesien, no lo haría. Es más, ahora medio que se puso de moda no tener gomas, jaja. Si a vos te da más seguridad, o te sentís más contenta, está perfecto, operate, porque no, tampoco es que soy una cerrada en cuanto eso. Pero yo hoy no lo haría”; manifestó, en charla con el abogado y podcaster Elías Kier Joffé.