Agustina Cherri rompió en llanto al escuchar el emotivo mensaje de Cris Morena: "Estás conectada..."

“Te dejo un pedacito de una canción mía que yo amo, en esta cartita que te voy a entregar personalmente. ‘Que no te falte amor para seguir viviendo. Por sobre todas las cosas, que no te falte amor’. Te quiero mucho y por siempre. Cris”, cerró la empresaria.

Cherri, entre lágrimas, expresó: “En Cris aparecen un montón de otras cosas. Es todo lo que ella representa. Con Cris yo me formé, en todo. Pensá que yo empecé a trabajar cuando era muy chica. Trabajé durante muchos años. Yo empecé en Grande Pá, Gustavo Yankelevich me eligió, que algo de idea debe tener. Y después tenía este proyecto en la cabeza de hacer Chiquititas que era una especie de Annie. Me acuerdo de que me mostró en su oficina, con todos los monitores, un poco de la película. Y Cris iba a ser la productora encargada”.

También reflexionó: “Siempre me cuidó, me cuidó mucho. Supo como manejarme mi carrera, porque cuando decidió que me vaya de Chiquititas para hacer Verano del ‘98, que también era un proyecto de ella, fue un movimiento clave. Si no, yo iba a quedar encasillada e iba a ser imposible sacarme de ahí. Y ella movió esa pieza que me permitió pasar mi adolescencia en televisión. Porque también es un momento en el que los chicos que trabajan, hasta que tienen que hacer de adultos, es complicada la continuidad”.

Sobre Romina Yan, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, que falleció en 2010, recordó: “Fueron muchos años y muchos momentos que pasamos. Romina era la más grande del grupo, pero a su vez no dejaba de ser una adolescente porque tenía veintipico de años. Y nos comandaba, nos cuidaba. Yo me acuerdo de que era muy apegada y muy celosa de ella. Yo no quería que hable con ninguna otra Chiquitita, la quería para mi. Entonces siempre le hacía escenas".

Y reveló: "Ella era muy amorosa con todos los chicos, no solo conmigo. Y a mí me daba celos, así que me emparcaba. Así que ella se comunicaba conmigo pero, en vez de venir a hablarme, me escribía cartas. Me ponía cosas hermosas en ellas. Y yo siempre las guardé”.

Agustina Cherri reveló el vínculo familiar que supo tener con Cris Morena

Agustina Cherri comenzó su carrera actoral cuando apenas era una nena de 7 años cantando y bailando en el programa de Flavia Palmiero La ola está de fiesta, luego llegaría su primer trabajo actoral en Gran Pa y una seguidilla de participaciones en ficciones nacionales. Pero sin duda, la popularidad llegaría de la mano de Cris Morena cuando a los 12 años se calzó el traje de Mili en Chiquititas, construyendo desde ese entonces una gran relación con la productora televisiva.

Claro que a lo largo de su carrera, Agustina siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de las cámaras, y hasta su relación con Gastón Paul -con quien tuvo a sus hijos mayores, Muna y Nilo- poco y nada se ha sabido de sus romances.

Pero hete aquí que durante aquella época, Agustina y Cris llegaron a ser familia durante un lapso de dos años, cuando la actriz estuvo de novia nada menos que con su hijo, Tomás Yankelevich. Así lo reveló la propia actriz hace poco en alguna entrevista.

“Pasó de ser mi jefa, mi madre y mi suegra, porque en mi adolescencia estuve dos años de novia con su hijo, Tomás Yankelevich”, confió Cherri, que si bien la relación fue sólo un amor de adolescencia entre los chicas la relación entre Agustina y los padres de Tomás continuó siendo óptima.

“De todo eso pasó a ser mi amiga. Crecí, charlamos mucho y distintas cosas que han pasado nos unieron desde otros lugares. Siempre que nos juntamos a tomar el té charlamos mucho y nos ponemos al día. La veo seguido a Cris”, confesó la protagonista de La 1-5/18.

Y concluyó recordando: “Crecí profesionalmente y todo el inicio de mi carrera, desde Grande, Pa! y toda la era Telefe, fui muy de la familia de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Ellos fueron guiándome en todo: Cris porque era productora de los programas y Gustavo porque era el jefe de programación del canal. Era su pollita y ellos me re cuidaban”.