Agustina Cherri prendió fuego a un ex porque le tenía celos a Nicolás Cabré: "Tenía razón"

“Igual yo fui una de las primeras (en estar con Cabré), yo tenía 17 años y tengo 40, fue en otra vida. Nadie sabía lo que después iba a pasar con Cabré. Yo vine después de Celeste Cid y somos re amigas. De hecho, se ofreció a cuidarme al bebé la semana que viene. Y a Nico lo adoro, hoy por hoy somos muy amigos. Pero bueno, me llamó la atención que justo el que me rompió las bolas con el galán y bueno…”, confesó Cherri sonriente.

Sobre su actual pareja, Tomás Vera, con quien tiene dos hijos, Alba y Bono dijo: “Él no es del medio y es un tipo que no me cuestiona nada, me deja tranquila y es cero celoso. Jamás me hizo ningún planteo. Yo le hago más planteos a él, me da bronca que no se ponga celoso. Le digo ‘un poquito, algo te tiene que molestar’. Yo me muero y él me dice ‘bueno, no sé, es tu trabajo’. Tampoco es que se pone a ver todos los besos con Esteban Lamothe. Digamos que lo vive bien”.

Embed

El emocionante video de la hija de Agustina Cherri en sus clases de canto en Nueva York

El 2023 comenzó súper intenso para Agustina Cherri. Tras convertirse en mamá por cuarta vez de Bono, el 22 de enero, despidió a su hija Muna, su primera hija con Gastón Pauls, quien se encuentra en Nueva York perfeccionándose en comedia musical.

La adolescente, en plenas vacaciones de verano, aprovechó para viajar a Estados Unidos junto a su papá, y allí la niña toma clases de canto en GO Broadway.

Y en medio de sus estudios, Agus, en pareja con Tomás Vera con quien también es mamá de Alba, compartió un video de la niña donde, en un inglés perfecto, deja ver todo su talento para el canto, con el apoyo de profesores especializados.

"Ella sigue estudiando", escribió la actriz junto al video, y se mostró como una mamá súper orgullosa por el trabajo y el esfuerzo de su hija para llegar al mundo del espectáculo, la música y la actuación con todas las herramientas necesarias.