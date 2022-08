Agustina Cherri y un embarazo diferente: "Es mi cuarto bebé y..."

En el encuentro con sus seguidores, la actriz contó que, en todo momento, estuvo contenida por Paula Chaves, quien días atrás le dedicó unas tiernas palabras en sus redes sociales: “¡Qué valiente sos! Acá estoy siempre”, le dijo la mujer de Pedro Alfonso.

"Paula Chaves me escuchó, me tranquilizó y me asesoró. Me recomendó un estudio, que se hace en la semana 10 de embarazo, que no es para nada invasivo porque te sacan sangre y a partir de ahí, chequean que todo esté bien".

Agustina dio detalles de sus nuevas vivencias como mamá, que la encuentran en un momento de la vida muy distinto al de sus embarazos previos. "Con los embarazos anteriores no había sentido la necesidad, pero esta vez lo hice porque me tranquilizó, que es lo más importante", contó Agus en Instagram, feliz por su cuarto embarazo.

Agustina Cherri sorprendió a todos al anunciar que está esperando su cuarto hijo: "¡Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza!". La buena noticia fue compartida por la actriz en un posteo realizado en su cuenta de Instagram junto a una foto que muestra su incipiente pancita de embarazada. Y continuó: "¡Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy!".

Gastón Pauls reaccionó ante el embarazo de Agustina Cherri

Fueron varios los famosos que felicitaron en las redes sociales a Agustina Cherri, quien contó que espera a su cuarto hijo, aunque uno en especial le dedicó unas tiernas palabras. Se trata de su ex, Gastón Pauls, quien le dedicó un dulce mensaje.

El actor y padre de sus dos hijos en común, Muna y Nilo Pauls, fue uno de los primeros en reaccionar al post en el que Agustina Cherri anunció que está en la dulce espera de su segundo hijo con Tomás Vera.

Pauls se mostró muy feliz al conocer la noticia de que sus dos hijos recibirán un nuevo hermanito o hermanita. Con algunos emojis de mujeres embarazadas, rosas y corazones, el conductor felicitó a su ex y le dijo, muy contento, “Vamoooooooooo”.

Agustina Cherri es madre de Muna (11) y y Nilo (9), fruto de su relación con Gastón Pauls, con quien estuvo en pareja entre 2007 y 2014, y Alba (3), fruto de su amor con Tomás Vera, con quien está en pareja desde 2014.