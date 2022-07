Agustina Kämpfer anunció que se reconcilió con un viejo amor

"Él cumplió 50 años y ella le dedicó un posteo, entonces yo le pregunté si se había reconciliado y me dijo que sí. Me dijo: 'Nos extrañábamos y volvimos a apostar a nuestra familia. Estuvimos separados un tiempo largo y volvimos hace poco'", contó Fernanda Iglesias en "LAM", América.

La ex de Jorge Rial aseguró que por ahora irán lento, paso a paso. "No tenemos pensado casarnos. Por ahora estamos reconociéndonos, apostando a cambiar lo que nos alejó'".

"Reviso nuestras fotos viejas y recuerdo como si hubiese sido ayer la primera vez que salimos. ¿Te acordás, que caminamos entre bolsones hediondos de basura por las veredas del centro, haciendo tiempo porque llegamos temprano al teatro? ¡Siempre tan romántico todo, y ya van casi cinco años de eso!", escribió Agustina junto a varias fotos y videos con su pareja y su hijo Juan.

"Recorro miles de historias hasta este fin de semana en el que, bailando erráticos, 'me tiraste' al suelo. Me topo con otros millones de momentos juntos y me siento orgullosa. Qué lindo es haberte conocido, que mi hijo cuente con tu ejemplo, y que a pesar de nuestros delirios mutuos, no nos hayamos dado por vencidos. Sos un hombre increíble, tu corazón es inmenso. ¡Feliz cumpleaños @cdgianella! Te amo", sumó Kämpfer.

image.png

El día que Agustina Kämpfer confirmó su separación de Carlos Gianella

Agustina Kämpfer confirmó este viernes que se separó de Carlos Gianella tras tres años de relación.

La panelista de "Nosotros a la mañana", El Trece, reconoció el reciente final de la relación tras un comentario del Pollo Álvarez que le dio pie para hablar del tema.

"Me quedo en Buenos Aires. Ya estuve en Mar del Plata quince días, así que me quedo metropolitana este fin de semana. Además dicen que va a llover un montón. Así que me quedo en casa", comentó la panelista. "Muy bien, sale cucharita", bromeó el conductor.

Y ahí ella reconoció: "No, no voy a hacer cucharita. Me ponen música de tristeza. No tengo más con quién hacer cucharita. Estoy hablando en serio. Esto se llama aprovechar el envión. La mina escuchó cucharita y contó que se había separado. Sí, me separé. Hace muy poquitos días. Acá tenemos una cosa de amistad con el grupo y hablamos todo".