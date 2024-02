Alan Simone blanqueó su actual relación con Sabrina Cortez tras dejar la casa de Gran Hermano

Pero lo cierto es que en el corte, fue el columnista de espectáculos de ciclo, quien le consultó a Simone por su actual relación con la ex pareja del amigo del Kun Agüero. "¿Qué pasa de verdad con Sabrina?" preguntó directo Nico Peralta, a lo que Alan reconoció: "Bueno, todavía no pasó nada. Recién nos estamos conociendo".

Alan Simone y sabrina cortezen GH.jpg

Tras ello, el periodista quiso saber si está verdaderamente "enamorado" y la respuesta de Alan fue más que cautelosa, y hasta nada romántica. "No estoy enamorado pero me gusta mucho", deslizó el ex hermanito.

En tanto, sobre si está celoso de Joel Ledesma, que reveló conocer a Sabrina del pasado y que hasta hubo alguna clase de acercamiento entre ellos tiempo atrás, Alan se sinceró: "No, celoso no pero vamos a tener una buena charla con Joel. Hace falta una buena charla".

Y hacia el final, se refirió al repechaje del domingo dejando en claro sus ganas de regresar a la casa de Gran Hermano. "Ojalá que yo, obvio. Me tengo fe. Si llegaran a entrar Joel y Sabrina me tendré que quedar afuera viendo qué hago", lanzó filoso y por último pidió "Voten todos a Alan al 9009".

Embed

La irresistible propuesta de Sabrina para Alan tras el reencuentro en Gran Hermano

Tras quedar fuera de competencia el el primer domingo de febrero pasado, al lunes siguiente Sabrina Cortez se reencontró con Alan Simone en El Debate de Gran Hermano 2023 (Telefe) y no perdió ni un instante para hacerle una sugerente invitación frente a las cámaras y con Santiago del Moro y los analistas del reality como testigo.

“¿Cómo estás?”, le preguntó él mientras la abrazaba al tiempo que ella le respondió con un guiño, para hacerle saber cuánto lo extrañó la semana que estuvieron separados, dado que fueron eliminados con una semana de diferencia.

“No me acordaba de tu cara. Bien, ¿y vos? ¿Quéres venir a cenar conmigo? No va a pasar nada más...”, lanzó rápida de reflejos Sabrina y haciéndole saber, de alguna manera, que está dispuesta a avanzar en la incipiente relación que se gestó dentro de la casa, a pesar de que ella tenía novio.

Abrazo reencuentro Sabrina Cortez Alan Simone -GH 2023.jpg

Como era de suponer, la pregunta de si a esta altura se considera soltera se puso sobre la mesa y Sabrina fue totalmente sincera reconociendo que si bien hay muchas cosas que hablar, entiende que sí.

Fue entonces cuando Santiago del Moro se apuró a preguntarles "¿Qué pasa entre ustedes?", a lo que la joven respondió a corazón abierto: “A mí me atraía mucho el hecho de que una persona se preocupe por mí, me buscaba, me preparaba el mate, nos cagamos de risa, es una persona que para mí era magnética y me hacía pasarla muy bien”.