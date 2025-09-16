Alberto Cormillot explicó cómo se vive sin bazo, el órgano que le extirparon a Thiago Medina

Fue allí cuando la doctora Levaggi intervino para brindar detalles puntuales sobre el órgano que debieron extraerle al ex de Daniela Celis. “Una de las funciones del bazo es filtrar la sangre que viene del torrente circulatorio”, explicó y sumó: “Agarra todos los virus, bacterias, gérmenes, toxinas, los destruye. Hay unas células que se llaman macrófagos que se las comen y sale la sangre limpia”.

Asimismo, la médica remarcó que el bazo también tiene glóbulos blancos, que son los que producen células que “se comen microorganismos, bacterias y virus para destruirlos”, graficando así la importancia de este órgano.

No obstante, los profesionales de la salud dejaron en claro que a pesar de lo descripto se pueden vivir perfectamente sin bazo, si bien hay que mantener ciertos cuidados. “El bazo produce anticuerpos, que lo que hacen es ir a los gérmenes con cápsula, es la función que tiene el bazo específicamente. Entonces las personas que no lo tienen, ante un cuadro de fiebre, deben ir rápidamente al médico”, concluyó Alberto Cormillot.

Qué dice el último parte médico sobre la evolución de la salud de Thiago Medina

Este lunes por la tarde se difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes.

De acuerdo a lo comunicado por el periodista Guido Záffora en su cuenta de X, la institución de salud emitió un informe oficial en el que se detalla: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

La información confirma que el joven continúa bajo estricta vigilancia médica y que su evolución aún requiere máxima cautela. Tal como se había dado a conocer previamente, tras el accidente Medina fue asistido de urgencia por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado en estado crítico al nosocomio, donde ingresó inmediatamente al quirófano.

Durante la intervención quirúrgica, los médicos debieron extirparle el bazo debido a la gravedad de las lesiones internas. Además, los estudios posteriores revelaron que sufrió fracturas en ocho costillas, así como daños en el hígado y en uno de sus pulmones, lo que hace indispensable su permanencia en terapia intensiva.

Mientras tanto, familiares, amigos cercanos y excompañeros de Gran Hermano mantienen una fuerte red de apoyo y sostienen cadenas de oración en distintos puntos, enviando mensajes de aliento y esperanza para su pronta recuperación. El entorno de Thiago destaca la importancia de la compañía y la fe en un momento tan delicado.