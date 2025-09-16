A24.com

Alberto Cormillot explicó cómo se vive sin bazo, el órgano que le extirparon a Thiago Medina

El doctor Alberto Cormillot enumeró los cambios a los que se enfrentará Thiago Medina y los cuidados que deberá mantener en su salud para vivir sin el órgano que debieron quitarle.

16 sept 2025, 08:42
Mientras Thiago Medina sigue luchando por su vida en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente que sufrió con su moto el viernes por la noche, en las últimas horas el doctor Alberto Cormillot se refirió a la extirpación del bazo que debieron hacerle los médicos en la primera operación de urgencia para salvarle la vida.

Fue este lunes cuando el popular médico conversaba en Cuestión de peso (El Trece) con Mario Masssaccesi y Camila Deniz, hermana del exparticipante de Gran Hermano 2022, sobre la salud de Thiago y explicó qué significa vivir sin bazo, y sobre todo cuáles son los extremos cuidados que deberá tener de ahora en más.

“Dentro del sistema de defensas hay uno con el que vos nacés y hay otro que lo vas adquiriendo”, describió de entrada el medico. Al tiempo que continuó: “El sistema de defensas está formado por los ganglios, el apéndice, la médula ósea, el timo, las placas de Peyer y finalmente, el bazo. El bazo tiene una cantidad de funciones que son muy convenientes, pero que no son indispensables”.

Fue allí cuando la doctora Levaggi intervino para brindar detalles puntuales sobre el órgano que debieron extraerle al ex de Daniela Celis. “Una de las funciones del bazo es filtrar la sangre que viene del torrente circulatorio”, explicó y sumó: “Agarra todos los virus, bacterias, gérmenes, toxinas, los destruye. Hay unas células que se llaman macrófagos que se las comen y sale la sangre limpia”.

Asimismo, la médica remarcó que el bazo también tiene glóbulos blancos, que son los que producen células que “se comen microorganismos, bacterias y virus para destruirlos”, graficando así la importancia de este órgano.

No obstante, los profesionales de la salud dejaron en claro que a pesar de lo descripto se pueden vivir perfectamente sin bazo, si bien hay que mantener ciertos cuidados. “El bazo produce anticuerpos, que lo que hacen es ir a los gérmenes con cápsula, es la función que tiene el bazo específicamente. Entonces las personas que no lo tienen, ante un cuadro de fiebre, deben ir rápidamente al médico”, concluyó Alberto Cormillot.

Qué dice el último parte médico sobre la evolución de la salud de Thiago Medina

Este lunes por la tarde se difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes.

De acuerdo a lo comunicado por el periodista Guido Záffora en su cuenta de X, la institución de salud emitió un informe oficial en el que se detalla: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

La información confirma que el joven continúa bajo estricta vigilancia médica y que su evolución aún requiere máxima cautela. Tal como se había dado a conocer previamente, tras el accidente Medina fue asistido de urgencia por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado en estado crítico al nosocomio, donde ingresó inmediatamente al quirófano.

Durante la intervención quirúrgica, los médicos debieron extirparle el bazo debido a la gravedad de las lesiones internas. Además, los estudios posteriores revelaron que sufrió fracturas en ocho costillas, así como daños en el hígado y en uno de sus pulmones, lo que hace indispensable su permanencia en terapia intensiva.

Mientras tanto, familiares, amigos cercanos y excompañeros de Gran Hermano mantienen una fuerte red de apoyo y sostienen cadenas de oración en distintos puntos, enviando mensajes de aliento y esperanza para su pronta recuperación. El entorno de Thiago destaca la importancia de la compañía y la fe en un momento tan delicado.

