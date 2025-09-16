El llanto y fastidio de Camilota, la hermana de Thiago Medina, con Georgina Barbarossa: qué pasó

Embed

“Va a salir, es un chico joven”, intentó calmarla Georgina Barbarossa al escucharla tan angustiada. Y luego Camila Deniz agregó: “Como le dije a Dani (Daniela Celis) esto es una caricia al alma para nosotros, sabemos lo que es pasar por esto. Estamos fuertes y lo único que puedo pedir es que hagan cadena de oración. Yo me hago la fuerte pero por dentro estoy hecha mi.... trato de no hablar mucho”.

Después de que la hermana de Thiago mencionó a Pestañela y la unión que tiene con ella en esta duro momento, la conductora quiso saber sobre la situación sentimental de los ex Gran Hermano tras el reciente anuncio de la separación, lo que molestó a Camilota.

"Vos sos la mayor y siempre te pusiste la familia al hombro Camila, ha sido una vida de muchísima lucha con todos tus hermanos y Thiago que te ama, son muy compañeros. Oíme mi amor, ¿y cómo estaba él después de la separación de Daniela?", le consultó Georgina Barbarossa.

Camila Deniz evitó referirse a ese tema en medio del delicado estado de salud de su hermano y le dijo: “Yo creo que hoy no es momento de preguntar eso. No es momento. Hoy queremos que mi hermano salga de esto”. Tras escucharla, la conductora reiteró para darle calma: "Va a salir".

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

El lunes por la tarde se conoció el nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes.

Fue el periodista Guido Záffora quien desde su cuenta en X compartió el último comunicado sobre el estado de salud del ex participante del reality Gran Hermano.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”, se precisó en el escrito.

Tras el grave accidente vial, hecho que ocurrió sobre Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia, Thiago Medina fue sometido a una cirugía en la que se le extirpó el bazo y se le detectaron fracturas en ocho costillas, además de lesiones en el hígado y uno de los pulmones.

"El paciente Thiago Medina permanece en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía toráxica. Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado", se había indicado horas antes en otro parte médico desde el hospital.