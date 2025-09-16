Los looks de Benjamín Vicuña, Anita Espasandín, Celeste Cid y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

Celeste Cid lució un vestido azul al cuerpo con brillos y escote mientras que Benjamín Vicuña se mostró con un relajado look con saco marrón, combinado con una remera negra y un chaleco y jean del mismo color.

Papá x Dos cuenta la historia de Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid) y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada.

El único problema es que también le cuenta que el papá, es su ex. Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia.

Pero todo se complica cuando el ex de Ana -Pancho- se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.

RS Fotos

papa x dos avant premiere 12

Celeste Cid enfrentó las críticas a su físico y versiones de cirugía estéetica con un condundente mensaje

Tras recibir críticas en redes sociales por su "nueva" apariencia, Celeste Cid respondió con un picante mensaje desde su cuenta en Instagram ante los comentarios que circularon en los últimos días donde se habló de un supuesto retoque estético que se habría hecho.

La acrtriz decidió responder con un mensaje claro y reflexivo en sus historias de Instagram donde agradeció los lindos mensajes que recibe y además aclaró que no se realizó ninguna cirugía estética a sus 42 años.

"Leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”, remarcó la artista y madre de André y Antón.

Y agregó al respecto: “No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general".

"Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, puntualizó Celeste Cid.

“No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’.. Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”, finalizó sobre esos comentarios dirigidos a la vida de los demás.