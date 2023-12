Alejandra Maglietti habló del difícil momento que vivió con un docente en la facultad: "Fue muy humillante"

“Tuve un profesor que me echó de clases por tener un prejuicio hacia mi persona y decirme que no me podía evaluar”, reveló muy conmovida. Ahí, explicó: “Tuve mucho apoyo de algunos profesores y de otros no, viví lo peor de la discriminación porque tenía una profesión o porque salía en bikini”.

“Pasé tanta vergüenza con ese profesor… fue muy humillante la situación de sacarme. A mí me iba muy bien y que me saque del salón al momento de dar un examen y que todos lo vieran, sentí que fue una humillación”, expresó.

Y recordó: “Estuve casi un año y medio sin ir a la facultad de la vergüenza que tenía y después dije ‘¿cómo puedo permitir que esto me impida tener el título por el que tanto me esforcé?’”.

Más adelante, rememoró: “Tuve una profesora que gracias a ella me recibí. Me acompañó de una manera increíble, me llamaba por teléfono a mi casa. Me emociono porque no es muy común que uno tenga ese tipo de mentores en determinados lugares porque muchas veces uno dice ‘sos un número más dentro del aula y al profesor no le importa tu vida’, pero la verdad es que todavía tengo contacto con ella”.

alejandra maglietti 1.jpg

Alejandra Maglietti reveló qué come cada mañana y dejó asombrados a todos

Después de un informe en Bendita, El Nueve, Alejandra Maglietti contó qué come cada mañana en la radio y dejó atónitos a todos al revelar su particular menú.

La panelista dio su receta para empezar el día con todo y a pura energía luego de que Beto Casella hizo una observación sobre lo que se decía en el informe.

“Muy lindo el pollo, pero la verdad es que a las 7.30 de la mañana quiero una tostada con queso”, dijo el conductor.

Y añadió: “Puede ser que estemos ‘chipados’ para, culturalmente, comer determinadas cosas a tal hora, pero una pata de pollo a las 7.30 de la mañana…. Jamón, queso con una tostada es otra cosa”.

Lo que dio pie a que Maglietti contara qué come a primera hora del día en su otro trabajo: “Yo a la mañana voy a la radio con un tupper con huevos duros y me los como”.

“Hoy a la mañana en la radio desayunamos salame campero y ahora tengo un gran día. Estoy muy arriba. Encima era picado grueso, rico, lindo”, acotó al tema Romi Scalora.