Alejandra Maglietti reveló un mal momento que vivió con Aníbal Lotocki: "Había interés en convencerte"

“Trato de separar porque sino pareciera que Silvina tuvo algún tipo de culpa, me da la sensación de qué hay una cosa donde se termina culpando a la víctima. Todas las entidades que deberían haber funcionado, en este caso no funcionaron”, agregó.

Acto seguido, contó su vivencia con el doctor, en la cual agradeció no haber concretado ninguna intervención. "Recuerdo que yo en ese momento, 2009 maso menos, tenía una pareja que era del norte y era amigo de la mujer de Lotocki. Y me acuerdo de él insistiéndome mucho para que me operara y yo pensaba, '¿para qué? si me siento bien'", comentó.

"Me pongo a pensar en eso y digo menos mal que en ese momento no me deje envolver por las inseguridades que me metía él, y que creo que también hoy a la larga digo ojo, porque había un interés también de convencerte en que te hagas la operación", cerró.

Alejandra Maglietti reveló cómo la afectó la guerra de modelos en sus comienzos: "Me decían que..."

Este martes Alejandra Maglietti repasó los padecimientos que le tocaron vivir en los comienzos de su carrera como modelo, tras explotar mediáticamente allá por 2007, en medio del resurgimiento de la polémica "guerra de modelos" que volvió a poner sobre el tapete Pampita al recordar sus inicios en su visita a Noche al Dente (América TV).

Invitada a La jaula de la moda (Ciudad Magazine), Maglietti se sumó a los conductores del ciclo para debatir la cuestión donde Fabián Medina Flores agradeció la aparición, entre fines de los '90 y comienzos de este siglo, de las modelos "pulposas" como ella, que vinieron a terminar con el paradigma de las "maniquíes móviles".

Fue allí cuando la actual panelista de Bendita (El Nueve) no dudó en hacerle un picante reproche al productor de modas. “Aunque te moleste, aparecimos las pulposas, porque en algún momento me has sacado de un desfile y como no le quedó otra, me enchufó el vestido más feo que encontró”, disparó Maglietti sin pelos en la lengua.

Y tras compartir imágenes de uno los desfiles de aquellas épocas, que casualmente conducía Horacio Cabak -el conductor del programa-, éste le pidió a la modelo su recuerdo de los codazos y robos de ropa que había entre ellas. "Me acuerdo de ese desfile. Previo a salir hicimos una fila india y había una modelo que en ese momento me odiaba”, comenzó relatando Alejandra.

Tras lo cual detalló el cuestionable comentario de dos colegas refiriéndose despectivamente hacia a ella. “Empieza a hablar con una que estaba atrás para hacerme enojar y le decía ‘¿Qué te importa? Si no sabe ni hablar. Me empezó a ningunear por la manera en la que yo hablaba, por mi tonada. Y yo me di vuelta y le dije ‘Peor serás vos, ña ña ña’ y salí e hice esta pasada, indignada”, confió la actual periodista, abogada y especialista en marketing digital.