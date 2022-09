Alejandro Fantino arremetió contra Mariano Closs y El Pollo Vignolo por su salida de ESPN con una dura advertencia

Fantino dejó en claro que intenta construir una forma diferente de hacer periodismo deportivo. "Hoy el statu quo del periodismo deportivo indica que vos tenes que hablar futbol desde lo técnico, pero me gustaría poder hablar de otras cosas", explicó.

El conductor expresó que el enfrentamiento es netamente profesional. "No tengo nada personal contra El Pollo y Closs. Quiero debatir sobre periodismo", remarcó.

"El Mundial va a poner blanco sobre negro todo. Parte del periodismo desea que la Selección quede eliminada. Cuando caigan sobre esos jugadores y sobre el DT, si a Argentina le va mal, la gente va a captar que están trabajando para ellos y no para la Selección", agregó.

Por último, destacó que su desvinculación de ESPN fue en muy buenos términos. "Ellos mismos notaron mi incomodidad. Fue mi segundo regreso, que no se pudo dar. Tengo que aceptar y darme cuenta que, tal vez, yo no estoy para las grandes ligas", cerró.

En una trasmisión en su canal de Twitch, Alejandro Fantino fue durísimo al referirse a dos colegas, Mariano Closs y El Pollo Vignolo, que trabajan en la señal ESPN.

El miércoles en Intrusos (América TV) pasaron al aire un fragmento del fuerte descargo del conductor contra sus compañeros.

"El Pollo Vignolo es un síntoma del periodista deportivo actual. Yo me quiero colocar como antagonismo de base de todo lo que representan al periodismo que representa El Pollo Vignolo. El periodismo clásico es el Titanic. Yo fui un salvaje en otra época y lo reconozco. Y cambié. Vignolo representa el poder", afirmó.

Fantino también apuntó a Closs: "Que nunca más nadie, en el periodismo deportivo clásico, me diga, como Mariano Closs en una noche de discusión futbolera, ‘esto es fulbo’. No voy a soportar que venga un colega y me lo diga".

Cuando le ocultaron si iría al Mundial junto a sus colegas, el periodista fue contundente: "Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”.

“¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’", concluyó.