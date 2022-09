La tremenda frase de Alejandro Fantino cuando le preguntaron si iría al Mundial con El Pollo Vignolo y Mariano Closs

"El Pollo Vignolo es un síntoma del periodista deportivo actual. Yo me quiero colocar como antagonismo de base de todo lo que representan al periodismo que representa El Pollo Vignolo. El periodismo clásico es el Titanic. Yo fui un salvaje en otra época y lo reconozco. Y cambié. Vignolo representa el poder", afirmó.

Fantino también apuntó a Closs: "Que nunca más nadie, en el periodismo deportivo clásico, me diga, como Mariano Closs en una noche de discusión futbolera, ‘esto es fulbo’. No voy a soportar que venga un colega y me lo diga"

Cuando le ocultaron si iría al Mundial junto a sus colegas, el periodista fue contundente: "Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”.

“¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’", concluyó.

Se resolvió el misterio de la mano izquierda de El Pollo Vignolo: ¿tiene seis dedos?

Durante un largo tiempo, El Pollo Vignolo fue parte de un mito, que se retroalimentaba en las redes sociales. Algunos usuarios armaron un debate en torno a la mano izquierda del periodista deportivo.

La figura de ESPN suele pararse frente a cámara con la mano izquierda en su bolsillo y gesticula siempre con la derecha. Ese detalle se convirtió en una marca registrada del conductor y llevó a muchos a preguntarse: ¿qué le pasa en la mano?

Después de una gran incertidumbre, este lunes, El Pollo Vignolo dio por terminado ese mito. A pedido de su compañero, Oscar Ruggeri, el periodista levantó su mano izquierda y despejó todas las dudas.

"Ahí está.... Todos me preguntan: ¿qué tiene en la mano izquierda? ¿le salió un dedito?", exclamó Ruggeri. "Bueno, igual están rompiendo una cábala", remató el conductor.