Alejandro Fantino fue desvinculado de ESPN, en medio del enfrentamiento con Mariano Closs y El Pollo Vignolo

Embed

Este mediodía, el conductor y periodista deportivo se presentó en los estudios del canal para grabar la emisión que tenían prevista. Al parecer, aún no había sido informado de la decisión de las autoridades.

Lo cierto es que la determinación de los directivos de ESPN sería en consecuencia a los dichos de Fantino en su cuenta de Twitch sobre sus colegas. Mariano Closs y El Pollo Vignolo.

alejandro-fantino-mariano-closs-el-pollo-vignolo.jpg

La tremenda frase de Alejandro Fantino cuando le preguntaron si iría al Mundial con El Pollo Vignolo y Mariano Closs

En una trasmisión en su canal de Twitch, Alejandro Fantino fue durísimo al referirse a dos colegas, Mariano Closs y El Pollo Vignolo, que trabajan en la señal ESPN.

Este miércoles en Intrusos (América TV) pasaron al aire un fragmento del fuerte descargo del conductor contra sus compañeros.

"El Pollo Vignolo es un síntoma del periodista deportivo actual. Yo me quiero colocar como antagonismo de base de todo lo que representan al periodismo que representa El Pollo Vignolo. El periodismo clásico es el Titanic. Yo fui un salvaje en otra época y lo reconozco. Y cambié. Vignolo representa el poder", afirmó.

Embed

Fantino también apuntó a Closs: "Que nunca más nadie, en el periodismo deportivo clásico, me diga, como Mariano Closs en una noche de discusión futbolera, ‘esto es fulbo’. No voy a soportar que venga un colega y me lo diga".

Cuando le ocultaron si iría al Mundial junto a sus colegas, el periodista fue contundente: "Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”.

“¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’", concluyó.