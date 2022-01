Alejandro Fantino nuevamente dio positivo de Covid-19

"Gente querida... bueno soy un PCR andante, lo notarán en la voz. Me dio positivo mi PCR, me llegó hace un ratito" fueron las primeras palabras del periodista desde una de sus historias de Instagram el domingo por la tarde cuando decidió compartir con sus seguidores la noticia sobre su salud. "Me empecé a sentir medio congestionado las primeras horas de ayer (por el sábado), es mi único síntoma, pero por las dudas me hisopé y me dio positivo" explicó seguidamente Alejandro Fantino.