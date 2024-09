Alejandro Fantino sorprendió al contar el pacto económico que tiene con Coni Mosqueira

Además, dejó en claro que el dinero no era la prioridad en su vida y admitió: "No me interesa, me desenrgiza. No podes recibir con las manos cerradas, hay que hacerla girar la guita. Por supuesto que hay mucha gente del otro lado que llega justa, pero si maso menos estás bien…”.

"El dinero es mío, de Coni toda la mi familia. Yo estoy casado legalmente, entonces entran $100 y son $50 míos y $50 de Coni", explicó acerca de cómo administra el dinero con su mujer.

"No me importa, honestamente. Por supuesto que quiero vivir bien y que me hijo tenga lo que tiene que tener. Sé que va a haber para comer, siempre la vida me dar una oportunidad", finalizó.

El importante logro de Alejandro Fantino a sus 52 años: "Me debía este momento"

El periodista Alejandro Fantino hizo un sorpresivo anuncio en sus redes sociales y contó que tras aprobar la tesis, a sus 52 años obtuvo el título de Licenciado en Filosofía.

Junto a una foto con sus profesores, el periodista se mostró emocionado y expresó: "Hoy después de muchos años de dedicación, de trabajo, de estudios y lecturas vine por fin a defender mi tesis y así completar formalmente mi carrera de filosofía".

A su vez, agradeció a todo el tribunal presente y continuó: "Me debía este momento para sentir orgullo por mi esfuerzo (sobre todo a mi edad y en mi momento de vida). Hoy frente a este tribunal de doctores en filosofía y sabios sentí mucha felicidad de aprender de ellos cuando expuse sobre la genealogía en Foucault y sus raíces en Nietzsche".

"Hoy supe que debía crecer un poco más en mi formación para devolver mejores cosas a quienes me escuchan y confían en mí desde hace años!! Este camino sigue!! Seguiré estudiando! Seguiré aprendiendo!! Seré alumno en estado permanente! Ser comunicador exige crecer intelectualmente", cerró.

En el posteo, recibió aliento y felicitaciones de muchos de sus colegas, por supuesto de su esposa Coni Mosqueira, y un comentario que no pasó desapercibido fue el de su ex pareja, Miriam Lanzoni, orgullosa de su logro.