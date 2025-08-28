El contundente dictamen del defensor de menores sobre las hijas de Wanda Nara que favorece a Mauro Icardi

Entonces leyó: “Al solicitarle la profesional a Wanda que colabore para ayudar a que se active el teléfono de una de las nenas para comunicarse con Icardi, ella responde diciendo que Mauro les había fallado nuevamente a las niñas al desplazarlas, y que para ellas era una gran humillación. Y dolor ver a los hijos de la pareja utilizando sus pertenencias en Turquía”.

El demoledor parrafo del dictamen establece: "Observan los profesionales que las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre.

Esto refleja la culpa que esta nena siente por tener intereses que en ocasiones pueden ser distintos a los de su progenitora, pudiendo llegar a percibirlo como traición hacia la misma, manifestaron los peritos oficiales en la causa de familia entre Wanda y Mauro.

Por qué Wanda Nara tuvo que cubrir la deuda con la prepaga que tenía Mauro Icardi

Wanda Nara suspendió el pago de la millonaria deuda que Mauro Icardi mantenía con la prepaga, luego de que Isabella no pudiera recibir la atención médica solicitada. Este conflicto, que se arrastra desde hace tiempo, se sumó a la larga lista de diferencias entre la pareja, que nunca logró resolverse de manera pacífica.

Laura Ubfal reveló en el stream de Bondi Live que todo comenzó ayer por la noche, cuando Wanda solicitó un médico a domicilio para Isabella, su hija menor, y no fue atendida por falta de pago. Según explicó, la deuda correspondía a pagos que Mauro debía realizar con orden judicial: "El juez le ordenó que haga".

Debido a que los pagos no se realizaron en tiempo y forma, la deuda se fue acumulando y generó mayores complicaciones: "Hoy Wanda pagó toda la deuda con la prepaga, que eran más de 8 millones", detalló Ubfal. Además, la panelista de LAM (América TV) reveló un dato sorprendente: "Entre los pasajes a Turquía de la mamá de la China Suárez, los tres chicos y la niñera, Mauro gastó 31 meses de prepaga que no pagó".

La deuda de Icardi con sus hijas también incluye obligaciones alimentarias, por las cuales fue incorporado al Registro de Deudores Alimentarios y enfrenta una multa diaria de 3.500 dólares: "De alimentos debe 112 mil dólares, y por eso le embargaron la casa de los sueños".