Alerta en Gran Hermano por un accidente que podría costarle una sanción a un participante

Este viernes, en medio de una actividad, Mateo Zarlenga, el amigo de Nico Grosman, cometió un acto de impulsividad, que podría costarle su inminente salida de Gran Hermano. El muchacho empujó a Noelia, La Gata a la pileta.

Claramente, el joven quiso hacer una broma, no se percató que la cantante tenía el micrófono corbatero y la base con las pilas.

En más de una oportunidad, el Big les advirtió a los participantes que la destrucción de equipo, como cámaras o micrófonos, puede ser sancionado. Ahora, habrá que esperar para ver si el "supremo" -como le dice Santiago del Moro- analiza la situación y toma cartas en el asunto.

La sorpresiva respuesta de Emma cuando le preguntaron si se enamoró de Sabrina en Gran Hermano

Esta semana, amigos y familiares de los jugadores de Gran Hermano ingresaron a la casa. A semanas de la final del reality de Telefe, los productores decidieron darle la oportunidad a personas cercanas a los participantes de tener una estadía en el juego.

En el caso de Emmanuel Vich quien entró fue la cantante Noelia, La Gata, que tienen una relación de amistad de años con el estilista. A la cordobesa acorraló al estilista para saber si se enamoró de alguien dentro de la casa, particularmente de Joel. El muchacho negó haberse enamorado, pero reconoció que Sabrina Cortez lo dejó obnubilado.

“No sabés lo que me pasó Noe, conozco mucha gente linda y hasta a Nicole Neumann. Pero nunca vi a una mujer tan hipnótica, era como Xuxa, te juro por Dios... La miraba y decía ‘por Dios, ¿de dónde salió?’”, le confesó a su amiga.

“¿No te habrás enamorado?”, retrucó Noelia. De todos modos, Emma le aclaró que su atracción hacia Sabrina no era sexual. "¡No! Me quedé flasheado con lo hermosa que era. Nos hicimos amigos. Nos bañábamos en conch... y hasta me depilaba la espalda ¿Y sabés qué pasó? Me parece que se enamoró de un amigo mío, del Alan. Ella tenía novio afuera y bueno, pasaron cosas”, sentenció.