Alex Caniggia en guerra con su hermana Charlotte por Melody Luz: confirmó hace cuánto no se hablan

“Estoy en mi mejor momento, siempre estoy bien, siempre estoy mejor, mirá ahora, viajo a China en primera, obvio”, comenzó diciendo el padre de Venezia en diálogo con Puro Show (El Trece).

Acerca del inminente reencuentro en el vuelo con Charlotte, contó con total sinceridad que él pidió viajar en otro avión para no cruzarse: “Ella ya está arriba, recién ahora la voy a ver porque no la vi, no sé cómo va a ser el saludo. Yo pedí viajar en vuelos separados", explicó.

“Desde que me peleó, desde que puso las historias contra Melody, yo decidí bloquearla, no le hablé más. No tengo relación directamente con ella, la quiero porque es mi hermana pero yo priorizo a mi mujer y mi hija”, comentó firme Alex sobre las diferencias con su hermana que no se zanjaron.

“¿Se van a reconciliar? ¿Quién crees que va a aflojar antes?", insistieron los periodistas y Alex remarcó: “No lo sé, puede ser, ella va a aflojar antes. Se peleó con Melody por boludeces, vi las historias esas y la bloqueé”. Y en ese sentido, dejó en claro que no tiene relación con su madre, Mariana Nannis: "Nada hace años", finalizó.

El furioso descargo de Alex Caniggia contra su hermana Charlotte y su madre Mariana Nannis

Mariana Nannis y Charlotte apuntaron directamente contra la bailarina Melody Luz tras reconciliarse con Alex Caniggia y el mediático salió al cruce con un fuerte mensaje en redes sociales contra su madre y la hermana.

“Bueno, gente. No opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos. Porque como por ahí a vos te cae para el culo la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja. No tenés por qué opinar", indicó el Emperador.

Alex continuó su descargo dejando un mensaje directo a quienes se entrometen en la vida privada de los demás:"O también sino de un amigo. No tenés por qué opinar, porque esa su vida es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente. Mensaje claro”.

“Y me olvidé de decirles algo más importante: ¡a la gilada ni cabida!”, finalizó bien picante a su estilo Alex tras el estallido mediático de la interna familiar que los dividió.