Qué hizo Mauro Icardi apenas se quedó solo con la China Suárez en Turquía

Así las cosas, lo concreto es que Eugenia se limitó a ponerle un "me gusta" a la publicación de Mauro desde la nueva casa que comparten en Estambul mientras él entrenaba en el club; al tiempo que tras terminar con sus compromisos futbolísticos, ya en su hogar mostró a su mascota a la que señaló como su "gran compañero", pero de la China nada. ¿Llamativo, no?

MAuro Icardi entrenando

La inesperada declaración de Mauro Icardi durante su entrevista con Marley en Turquía

La reciente entrevista que Marley le realizó a Mauro Icardi para Por el Mundo (Telefe) despertó una gran expectativa en el ambiente artístico. El motivo no fue solo el atractivo del invitado, sino también el supuesto malestar que habría surgido en Wanda Nara al enterarse de que su amigo —y colega en el canal, donde ella también desarrolla proyectos— entrevistaría a su expareja con quien mantiene una más que tensa relación.

Si bien el futbolista evitó referirse a su vida privada, a su conflictivo vínculo con la mediática o a su relación con la China Suárez, sí se permitió abrir una ventana a su día a día en Turquía, país en el que reside desde hace tres años. Lo que más sorprendió fue su confesión sobre la dificultad para salir a la calle debido a la pasión de los hinchas.

"No hago mucho. Vengo todos los días a entrenar; este centro nuevo me queda a diez minutos de casa. Después salgo poco. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita. Voy con seguridad, mi chofer me acompaña, recorro puntos específicos y me vuelvo", le contó a Marley, quien no ocultó su sorpresa.

El delantero cerró con una frase que dejó abierta la posibilidad de explorar más el país: "No conozco nada, pero ya voy a tener tiempo, seguramente".