Qué hizo Mauro Icardi apenas se quedó solo con la China Suárez en Turquía

Tras la partida de los hijos de la China Suárez de Estambul ella optó por el silencio en las redes sociales, pero Mauro Icardi sorprendió con una inesperada publicación que llamó la atención de sus seguidores. Mirá.

9 ago 2025, 16:10
Después de dos semanas en Turquía, este viernes los tres hijos de la China Suárez regresaron a Argentina -si bien Rufina volverá en septiembre para comenzar el colegio allá-, de manera que la actriz y Mauro Icardi se quedaron solos en la nueva casa del futbolista en Estambul.

Claro que los fanáticos de la pareja de inmediato hablaron de una suerte de luna de miel de la pareja que parece consolidarse día tras día. Pero mientras la ex Casi Ángeles se llamó a un sugestivo silencio en sus redes sociales, Icardi no dudó en mostrar a través de cuenta de Instagram cuál fue su primera actividad luego de la partida de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Lo cierto es que si bien este sábado por la tarde compartió en sus Instagram Stories un video del jardín de la nueva casa turca que comparte con la actriz, donde su perro es el absoluto protagonista, durante la mañana de Estambul hizo un posteo en el que se lo ve entrenando duro en las instalaciones del Galatasaray, de cara a su regreso a la canchas tras su lesión en una de sus rodillas que lo obligó a tener que operarse y desde noviembre está en plena recuperación.

IG MAuro Icardi entrenando en Turquía

Así, la publicación de Icardi muestra a las claras que su prioridad absoluta actualmente es su compromiso profesional con el fútbol más allá de las ganas que pudiese tener de haber disfrutado el sábado junto a su novia, que dejó todo en Buenos Aires e incluso se enfrentó al padre de sus dos hijos menores para acompañarlo a él, apostando todo a la conformación de una nueva familia.

Así las cosas, lo concreto es que Eugenia se limitó a ponerle un "me gusta" a la publicación de Mauro desde la nueva casa que comparten en Estambul mientras él entrenaba en el club; al tiempo que tras terminar con sus compromisos futbolísticos, ya en su hogar mostró a su mascota a la que señaló como su "gran compañero", pero de la China nada. ¿Llamativo, no?

MAuro Icardi entrenando

La inesperada declaración de Mauro Icardi durante su entrevista con Marley en Turquía

La reciente entrevista que Marley le realizó a Mauro Icardi para Por el Mundo (Telefe) despertó una gran expectativa en el ambiente artístico. El motivo no fue solo el atractivo del invitado, sino también el supuesto malestar que habría surgido en Wanda Nara al enterarse de que su amigo —y colega en el canal, donde ella también desarrolla proyectos— entrevistaría a su expareja con quien mantiene una más que tensa relación.

Si bien el futbolista evitó referirse a su vida privada, a su conflictivo vínculo con la mediática o a su relación con la China Suárez, sí se permitió abrir una ventana a su día a día en Turquía, país en el que reside desde hace tres años. Lo que más sorprendió fue su confesión sobre la dificultad para salir a la calle debido a la pasión de los hinchas.

"No hago mucho. Vengo todos los días a entrenar; este centro nuevo me queda a diez minutos de casa. Después salgo poco. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita. Voy con seguridad, mi chofer me acompaña, recorro puntos específicos y me vuelvo", le contó a Marley, quien no ocultó su sorpresa.

El delantero cerró con una frase que dejó abierta la posibilidad de explorar más el país: "No conozco nada, pero ya voy a tener tiempo, seguramente".

Mauro Icardi con Marley

     

 

