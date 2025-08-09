El problema de salud que obligó a Nico Vázquez suspender las funciones de Rocky: "Dolor insoportable"

IG Nico Vázquez suspensión Rocky

"Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene", explicó mientras se apenó: "Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana".

En tanto, desde la producción de Rocky informaron oficialmente el motivo de la cancelación de las funciones de este fin de semana. Allí explicaron que Nico Vázquez sufrió "un desgarro en el músculo piramidal", por lo que las presentaciones se reprograman para el fin de semana del 26 al 28 de septiembre.

"Las entradas adquiridas mantienen la ubicación original y serán válidas según el siguiente esquema de fechas: viernes 8/8 para el viernes 26/9, sábado 9/8 para el sábado 27/9 y domingo 10/ para el domingo 28/9", informaron. Así como también aclararon que "por cambios o devoluciones", deben comunicarse "con el mismo medio por el cual fueron adquiridas las entradas".

Suspensión Rocky

A comienzos del mes de julio, Nico Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación. Lo hicieron con un comunicado que compartieron en sus redes sociales.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", expresaron.

En tanto, unos días después Nico se mostró en su departamento desde sus redes sociales, recostado y acariciando a uno de sus gatitos. Luego, el protagonista de Rocky compartió otro video, donde se vio a otro de sus felinos.

Al parecer, en medio del duelo por la ruptura, el actor se refugió por esas dolorosas horas en sus mascotas, que lo llenan de amor y mimos. Como era de suponer, el video no tardó en viralizarse y generar mucha ternura entre sus fans.

De hecho, Nico Vázquez eligió un tema All You Need Is Love de Los Beatles para describir la felicidad que le dan sus gatitos. Aunque se especuló mucho sobre un tercero o una tercera en discordia, el protagonista de Rocky dejó en claro que está solo y tratando de superar un momento difícil tras 18 años con una gran compañera.