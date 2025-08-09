A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PARATE NECESARIO

El problema de salud que obligó a Nico Vázquez suspender las funciones de Rocky: "Dolor insoportable"

El actor tuvo que cancelar las presentaciones de este fin de semana por un problema de salud que arrastra desde hace más de tres semanas. Aquí, la palabra de Nico Vázquez y la fecha en la que regresará a los escenarios.

9 ago 2025, 09:30
El problema de salud que obligó a Nico Vázquez suspender las funciones de Rocky: Dolor insoportable
El problema de salud que obligó a Nico Vázquez suspender las funciones de Rocky: Dolor insoportable

El problema de salud que obligó a Nico Vázquez suspender las funciones de Rocky: "Dolor insoportable"

No son las mejores semanas para Nico Vázquez. Tras anunciar su separación de Gimena Accardi el 8 de julio pasado, este fin de semana el actor debió suspender las funciones de Rocky, la obra que lo tiene como protagonista absoluto y que lo tiene en escena la totalidad de la pieza teatral.

Lo cierto es que durante la tarde del viernes fue el propio actor quien anunció a través de sus redes sociales la mala nueva debido a un problema de salud que lo tiene a mal traer desde hace unas tres semanas.

"No se imaginan cuánto me apena tener que frenar, pero también hay que ser sabio y escuchar al cuerpo. Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable", comenzó informando Vázquez a través de sus Instagram Stories.

Al tiempo que agregó: "Espero que sepan comprender, porque quienes me conocen saben que siempre doy todo hasta el último momento, pero estos días ya era muy difícil seguir así".

IG Nico Vázquez suspensión Rocky

"Ahora me voy a seguir enfocando en recuperarme, entrenar, activarme y hacer mucha fisioterapia, para volver el finde que viene", explicó mientras se apenó: "Sé que mucha gente viaja desde otras provincias, e incluso de otros países, y lamento profundamente no poder darles la función que esperaban este fin de semana".

En tanto, desde la producción de Rocky informaron oficialmente el motivo de la cancelación de las funciones de este fin de semana. Allí explicaron que Nico Vázquez sufrió "un desgarro en el músculo piramidal", por lo que las presentaciones se reprograman para el fin de semana del 26 al 28 de septiembre.

"Las entradas adquiridas mantienen la ubicación original y serán válidas según el siguiente esquema de fechas: viernes 8/8 para el viernes 26/9, sábado 9/8 para el sábado 27/9 y domingo 10/ para el domingo 28/9", informaron. Así como también aclararon que "por cambios o devoluciones", deben comunicarse "con el mismo medio por el cual fueron adquiridas las entradas".

Suspensión Rocky

Nico Vázquez, muy bien acompañado: el video que encendió las redes sociales

A comienzos del mes de julio, Nico Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación. Lo hicieron con un comunicado que compartieron en sus redes sociales.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", expresaron.

En tanto, unos días después Nico se mostró en su departamento desde sus redes sociales, recostado y acariciando a uno de sus gatitos. Luego, el protagonista de Rocky compartió otro video, donde se vio a otro de sus felinos.

Embed

Al parecer, en medio del duelo por la ruptura, el actor se refugió por esas dolorosas horas en sus mascotas, que lo llenan de amor y mimos. Como era de suponer, el video no tardó en viralizarse y generar mucha ternura entre sus fans.

De hecho, Nico Vázquez eligió un tema All You Need Is Love de Los Beatles para describir la felicidad que le dan sus gatitos. Aunque se especuló mucho sobre un tercero o una tercera en discordia, el protagonista de Rocky dejó en claro que está solo y tratando de superar un momento difícil tras 18 años con una gran compañera.

nico vazquez amor

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Vázquez Rocky

Lo más visto