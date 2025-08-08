La picante respuesta de Coki Ramírez cuando le preguntaron por Javier Milei: "Voy"

Por último, afirmó: “Me entretienen los hombres inteligentes, después se ve el tántrico y el no sé qué. Hoy no tengo prejuicios”.

A punto de cumplirse un año desde la inesperada y mediática ruptura entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán -una separación que estalló cuando la modelo reaccionó con furia por motivos que jamás se hicieron públicos-, el empresario y legislador sorprendió al revelar que Javier Milei lo contactó en ese momento tan delicado. Según trascendió, Moritán se habría marchado del hogar familiar con lo justo, tras un fuerte cruce con la madre de su hija menor.

Durante su participación en Me están operando (Neutral), uno de los tantos ciclos de streaming que hoy marcan tendencia, García Moritán compartió que el presidente argentino Javier Milei lo llamó apenas días después de que se confirmara su separación de Pampita, en una conversación que duró más de 20 minutos y lo dejó desconcertado.

En ese contexto, cuando los anfitriones del programa -Daniel Vico y Giuliana Maglietti, hermana de Alejandra- le preguntaron sobre su vínculo con el jefe de Estado, el empresario no dudó en contar lo sucedido. "Me llamó cuando me separé de Caro y hablamos casi 20 minutos", deslizó naturalmente.

Frente a esa revelación inesperada, Maglietti no tardó en lanzar una pregunta con tono pícaro sobre el conocimiento del presidente respecto al escándalo. "¿Milei sabía todo? Habría que preguntarle a Milei... ¿Viste que estaban todos buscando la verdad? ¿El presidente sabía todo?", deslizó, y Roberto, entre risas, respondió: "No sé cuánto sabe, pero si me pregunta a él sí se lo contaría, jajajaja".

La conductora, sin perder el filo, retrucó con una pregunta que no podía faltar: "¿Por qué a él sí y a todos nosotros no?", dejando en claro su curiosidad. "Na, lo dije en chiste. Él me llamó, estaba preocupado por la familia. Dándome consejos, ánimo. Por sobre todo ánimo", reveló entonces Moritán. Pero Maglietti fue por más y lanzó con ironía: "La reacción menos esperada. Milei vinculado a la separación de Pampita y Roberto García Moritán".

Ya en ese punto del intercambio, Vico intervino para suavizar el tono del debate y agregó: "Estamos en condiciones de decir que Milei te dio consejos personales", aunque Maglietti no se quedó atrás y volvió a la carga con una observación punzante: el presidente "nunca estuvo casado".

"No, pero entiende. Yo creo que es una buena persona. Cuando te siente persona y genera ese vínculo es muy generoso con sus emociones. A mí me ha tratado con mucho cariño siempre", concluyó el ex de Pampita, defendiendo al presidente y evitando entrar en polémicas.