Fabián Cubero despidió a su papá con emotivas fotos y un desgarrador mensaje: "Tengo un dolor enorme"

"Buen viaje, papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón", concluyó.

Cómo despidieron Allegra e Indiana Cubero a su abuelo, Carlos

Allegra e Indiana, hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, despidieron a su abuelo Carlos Cubero con un sentido posteo en redes sociales

El 8 de agosto, la muerte de Carlos, padre del exfutbolista, conmovió a toda la familia. El hombre, internado desde hacía días en Mar del Plata tras una descompensación, recibió el último adiós de sus seres queridos. En medio de su conflicto con Nicole, Fabián viajó junto a su pareja, Mica Viciconte, para despedirlo y acompañar a su madre en este difícil momento.

Al no poder acompañarlo en persona, las nietas de Carlos recurrieron a Instagram para compartir lo que él representó en sus vidas y brindarle una despedida llena de emoción. Horas antes, su madre también había publicado un mensaje llamativo en la misma red social, que parecía guardar algo desde que Fabián hizo la denuncia pública contra ella la noche del miércoles 6 de agosto y que LAM (América TV) mencionó.

Indiana eligió compartir una foto con él y escribió: “¡Lo que te voy a extrañar! Te amo”. Por su parte, Allegra optó por publicar dos imágenes en blanco y negro junto a Carlos: un corazón con su foto y la paloma de la paz.

