Profunda tristeza

Fabián Cubero despidió a su papá con emotivas fotos y un desgarrador mensaje: "Tengo un dolor enorme"

Fabián Cubero se pronunció tras la muerte de Carlos y, tanto en las imágenes como en las palabras que le dedicó, reflejó el amor que le tiene y que perdurará por siempre.

9 ago 2025, 16:22
Fabián Cubero despidió a su papá con emotivas fotos y un desgarrador mensaje: "Tengo un dolor enorme"

Fabián Cubero despidió a su padre, Carlos, en su cuenta de Instagram con un mensaje cargado de dolor y múltiples fotos que reflejan el amor que se tenían en la familia. Previamente, se habían despedido de su abuelo Indiana y Allegra, también por la red social.

El 8 de agosto se confirmó la muerte del papá de “Poroto” en Mar del Plata. Si bien no se conocieron detalles, se supo que permanecía internado en el hospital desde hacía unos días y su pronóstico era complejo, de todos modos, son momentos que uno nunca quiere que lleguen. Como mencionó, lo despide con la certeza de haber aprovechado al máximo el tiempo que tuvo junto a él. "Te vamos a extrañar mucho pá, ¡te amo!", tituló el posteo Fabián.

Despedida de Fabián Cubero a su papá 7
Despedida de Fabián Cubero a su papá 1

"Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona: un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo. Un padre que supo guiarme, aconsejarme, ayudarme a enfrentar nuevos desafíos y enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta y cuidar a los amigos. Todo eso y mucho más...", escribió en las primeras lineas el exfutbolista, donde remarcó la importancia de Carlos en su crianza y crecimiento.

Despedida de Fabián Cubero a su papá 2

También, enalteció lo buena persona que era y la compañía que tuvo de distintos amigos hasta último momento: "Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida. Vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, del fútbol, del casino, de los taxis y toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste: un ser divino, querido por todo el mundo".

Despedida de Fabián Cubero a su papá 3

"Buen viaje, papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón", concluyó.

Despedida de Fabián Cubero a su papá 4
Despedida de Fabián Cubero a su papá 5

Cómo despidieron Allegra e Indiana Cubero a su abuelo, Carlos

Allegra e Indiana, hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, despidieron a su abuelo Carlos Cubero con un sentido posteo en redes sociales

El 8 de agosto, la muerte de Carlos, padre del exfutbolista, conmovió a toda la familia. El hombre, internado desde hacía días en Mar del Plata tras una descompensación, recibió el último adiós de sus seres queridos. En medio de su conflicto con Nicole, Fabián viajó junto a su pareja, Mica Viciconte, para despedirlo y acompañar a su madre en este difícil momento.

Al no poder acompañarlo en persona, las nietas de Carlos recurrieron a Instagram para compartir lo que él representó en sus vidas y brindarle una despedida llena de emoción. Horas antes, su madre también había publicado un mensaje llamativo en la misma red social, que parecía guardar algo desde que Fabián hizo la denuncia pública contra ella la noche del miércoles 6 de agosto y que LAM (América TV) mencionó.

Indiana eligió compartir una foto con él y escribió: “¡Lo que te voy a extrañar! Te amo”. Por su parte, Allegra optó por publicar dos imágenes en blanco y negro junto a Carlos: un corazón con su foto y la paloma de la paz.

Despedida Indiana Cubero de su abuelo
Despedida Allegra Cubero de su abuelo

     

 

