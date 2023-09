Alfa disparó nuevamente contra Maxi Guidici y puso en duda su intento de suicidio

Y luego sumó: “Este no es un pibe. Tiene 37 años y yo no tengo la obligación de sentir dolor, de acompañarlo…. No tengo por qué darle la palmada del enemigo, si yo no siento nada. ¿Hay que ser hipócrita en el medio? Yo no soy hipócrita”. “¡Es un ser humano, Alfa!”, lo defendió Carmen Barbieri al ex de Juliana Díaz.

"Si a un amigo mío le pasa algo, soy el primero en estar. Con Coti, sin decir nada y sin que nadie se entere, fui el primero en estar. Con Romina y con Camila cuando estuvieron mal fui el primero, pero con gente que forma parte de mis afectos", indicó Alfa sobre sus excompañeras del reality.

“¿A vos te da pena alguien que te insultó, te agredió y habló mal de vos? No voy a ser hipócrita”, continuó Alfa sobre Maxi Guidici. Y cerró: “Yo tuve ataques de pánico y tengo amigos que han tenido y conozco gente que tuvo trastornos psíquicos y psiquiátricos. Una persona que tiene un intento de suicidio y que está al borde de la muerte, no está pidiendo a las 12 horas para entrar al Bailando porque esa es la solución de su vida”.

Maxi Guidici desmintió a Juliana Díaz e hizo una durísima acusación contra ella

El viernes se conoció del grave episodio de consumo de pastillas de Maxi Guidici en su departamento que motivó en su internación de urgencia por unas horas.

Esto se dio horas después de que Juliana Díaz confirmara con un comunicado desde las redes sociales el fin de la relación con el cordobés, después de un fallido intento de reconciliación.

El lunes, Juliana se presentó en la pista del Bailando 2023, América Tv, y se mostró muy angustiada al referirse a este tema, sin poder contener las lágrimas.

"Me destrozó, podría haber pasado cualquier cosa. Me partió el corazón, le deseo luz", explicó la morocha ante la consulta de Marcelo Tinelli sobre esta difícil situación que atraviesa su ex, Maxi.

Y agregó: “No me importa si él me odia o no porque nos separamos, yo lo único que quiero es que vuelva a sonreír, que esté con vida y bien. Se lo deseo de corazón”.

Lo cierto es que la reacción de Maxi Guidici fue inesperada ya que desde las redes sociales lanzó una picante acusación contra Tini al asegurar que ella no quiere que él entre al Bailando 2023.

"Eso es mentira! No quiere que me metan al certamen, nada más...!", disparó enojado Maxi al comentar una nota de PrimiciasYa en Instagram.