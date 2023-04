Alfa, furioso, enfrentó las versiones de romance con una periodista uruguaya y fue tajante: "Esto es..."

“No estoy de novio con nadie. Es una periodista uruguaya que me estuvo acompañando en el raid que hicimos allá. Es una excelente persona”, aclaró furioso el hombre de las bandanas a la consulta de TN Show, y sumó irónico: “Mañana me van a ver comprando en el chino, me van a ver en la caja, me van a sacar una foto y van a decir que estoy de novio con la del supermercado. Esto es terrible, hermano”.

Alfa y Ale Sanabria.jpg

En tanto la periodista uruguaya también salió a aclarar la situación desde sus redes sociales negando de plano el romance junto a varias capturas de las imágenes que se viralizaron y decantaron en la versión.

“No soy la novia de Alfa. Tampoco soy manager. Soy una persona común y corriente qué lo conoció en Buenos Aires y lo traje a Canal 10. Le conseguimos presencias con ayuda de los uruguayos que aman el programa y su club de fans en Argentina. No necesito plata de Alfa porque no me falta, gracias a Dios. No preciso cámaras porque me da vergüenza y no me falta amor propio” expuso Sanabria.

Asimismo, apuntó directa contra Nancy Pazos, actual panelista del magazine de Georgina Barbarossa (Telefe) quien lanzó el rumor y le habló directamente a ella. “Me llama la atención Nancy Pazos, tan feminista, tus comentarios nefastos referentes a tus inventos sobre si nos acostamos o no. Solo me autocumplí un sueño y es todo lo que voy a decir”, concluyó contundente.

Posteo Ale Sanabria desmiente romance con Alfa .jpg

Alfa reveló a qué ex compañeros de Gran Hermano 2022 tiene bloqueados y los aniquiló: "Gente..."

El fin de semana, Walter Alfa Santiago dejó en claro su malestar con Julieta Poggio al no ser invitado a su fiesta de cumpleaños, a la cual asistieron varios ex Gran Hermano 2022.

Lo cierto es que en una entrevista con el ciclo radial Estamos en una, República Z, el hombre de 61 años apuntó fuerte contra algunos de sus ex compañeros de reality y contó a cuáles tiene bloqueados.

alfa1.jpg

Alfa fue durísimo con Juan Reverdito, Maxi Guidici, El Conejo Alexis Quiroga, Coti Romero y Juliana Díaz. Y explicó por qué no los quiere ver más en su vida. "Dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en la oficina, en los colegios... Hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura. Gente que vale la pena, gente que no sirve para nada", lanzó categórico.

Luego de destacar a Romina, Camila y Julieta, Alfa fue muy duro con Juan, Maxi, El Conejo, Coti y Juliana: "Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora".

"Con Juan (Reverdito) tuviste un problema", le recordaron en el programa. Y él contestó: "Con Juan no tuve un problema, Juan no existe. Él me invitó a pelear, pero es un tipo que para mí no existe, se lo dije dentro de la casa".