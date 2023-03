Alfa de Gran Hermano 2022 a puro chape con Delfina Wagner en un boliche de Palermo: el video

alfa gran herma no y delfina wagner.jpg

Así las cosas, en las últimas horas la parejita fue vista a los besos en un conocido boliche de Palermo. Mientras el ex hermanito y la influencer política dieron rienda suelta a sus demostraciones de pasión, al lado de ellos estaban La Tora, Cata y Mora, tres ex compañeras de reality de Alfa, quienes después del debate de los ex (Telefe), se fueron a bailar todos juntos.

Sin duda, lo que más llama la atención de muchos sobre este romance claramente es la diferencia de edad entre ellos, ya que Alfa acaba de cumplir 61 años y ella apenas tiene 19. En tanto, desde sus redes sociales Wagner se define como "la panelista política más joven del país" y ya superó los 65 mil seguidores en su cuenta de Instagram, a pesar de mantener su cuenta privada.

La novia de Alfa de Gran Hermano 2022 le pasó factura por su falta de caballerosidad

Al parecer, la relación de Delfina Wagner y Walter Alfa Santiago ya tuvo su primer traspié. Este viernes en LAM (América TV), la joven dejó entrever que está muy decepcionada con el ex Gran Hermano 2022.

Ángel de Brito le preguntó si habían tenido algún contacto recientemente y la panelista sorprendió con su respuesta. "No. Todavía no nos vimos. Tiene su familia, su vida, sus amigos. Yo lo conozco hace poco. Debe estar ocupado", explicó.

Cuando le consultaron por la fiesta de Alfa en un boliche en Palermo, Delfina aprovechó para hacer un pase de factura: "A mí no me van a venir a buscar para ir a la fiesta".

"¡Que poco caballero!", comentó Ángel sobre el ex GH. "No pasó nada... es algo que comento, nada más. Está todo bien", sentenció la panelista, que trató de evitar hablar mal del hombre de Tigre.